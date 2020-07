S-a bagat Cartu sa dea indicatii din tribuna?! Bergodi a fost surprins TIPAND in timpul meciului! Cum explica ce s-a intamplat

Craiova a castigat cu 2-1 la Medias si e prima in Liga 1!

Bergodi a vorbit despre meciul mai putin bun facut de jucatorii sai, dar ii felicita pentru victorie.

"N-a fost un meci asa frumos pentru noi, dar e important ca am castigat noi. Am suferit, asa e, n-am tinut mintea. Cand ai un jucator mai mult trebuie sa-i plimbi pe teren. Am avut ocazii bune, puteam castiga la mai multe goluri diferenta. Cred ca am meritat sa castigam acest meci. Am ratat mult si asta ma cam ingrijoreaza. Nu am facut un meci frumos, dar e important ca am castigat, ne asteapta unul foarte greu cu FCSB, etapa viitoare. E un meci foarte greu, e o echipa care joaca, are tehnica. Poate fi inca un meci foarte frumos, cum am jucat la CFR", a spus Bergodi la Digisport.

Bergodi a fost surprins de reporteri tipand in directia lui Sorin Cartu, care ar fi dat indicatii in timpul meicului, conform Digisport. Rugat sa comenteze, Bergodi a spus: "N-am nicio problema cu Sorin, ne-am salutat la finalul meciului. Trebuie sa ne bucuram de aceasta victorie! Se aude tot acum, de cand nu mai sunt suporteri in tribune!"

Cartu spune ca n-a facut decat sa se manifeste ca un suporter in tribuna: "Eu cu Cristiano? Ce sa avem? Ce indicatii sa dau eu? Erau ultimele minute, toata lumea striga in tribuna! Eu la meci sunt suporter, ma manifest ca suporter. Am reactii ca orice suporter: 'da in ea, fa aia, fa aia!" Nu cred ca l-am suparat pe Cristiano".