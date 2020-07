Cristiano Bergodi trage semnalul de alarma la Craiova! "Cand esti cu nasul pe sus, fotbalul te pedepseste"

Universitatea Craiova viseaza la titlu in acest sezon.

Oltenii au invins-o pe CFR cu 3-2 si s-au apropiat la un singur punct de primul loc din clasament. Cristiano Brgodi este sceptic dupa aceasta serie pozitiva si vrea sa isi tina jucatorii cu picioarele pe pamant.

Craiova va juca in deplasare cu Gaz Metan Medias, vineri, de la ora 20:00. In cazul unei victorii, Universitatea poate trece pe primul loc in clasament. Oltenii au 35 de puncte, iar "feroviarii" 36.

"E un meci dificil, mai ales din punct de vedere mental, pentru ca noi venim dupa un meci cu CFR, ne-a dat incredere, dar e normal ca acum e un examen de maturitate la Medias. Pe jucatorii mei ii consider inteligenti, profesionisti si stiu ca vom avea numai de pierdut daca vom intra relaxati. Cand esti cu nasul pe sus, fotbalul te pedepseste. Baietii stiu, au capacitatea de a constientiza ca e un meci precum cel cu CFR Cluj. Presiune e mereu. Suntem pregatiti, dar tot CFR e inaintea noastra, nu vad de ce sa fim favoriti. Noi trebuie sa facem bine cu acest meci cu Gaz. Bataliile mediatice nu ne intereseaza.

Nu ne va fi usor, dar pana acum ne-am comportat bine, echipa a crescut nivelul si cred ca putem face un final frumos. Suntem pregatiti, dar tot CFR Cluj e inaintea noastra, incercam sa castigam cele trei puncte in fiecare meci. Din punct de vedere mental jucatorii au incredere si au speranta ca se poate face bine. Pregatim meciul la fel ca cel cu CFR Cluj. Eu sper sa fie un fotbal curat pana la final si speram ca asa se va intampla. Trebuie sa jucam bine pe teren si altceva nu trebuie sa ne intereseze, pentru ca pierdem energie", a spus antrenorul Craiovei.