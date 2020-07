Sorin Cartu neaga un conflict intre el si Cristiano Bergodi: "Ce problema sa avem noi amandoi?"

Universitatea Craiova a castigat cu 2-1 in fata celor de la Gaz Metan Medias si a trecut pe primul loc in clasamentul Ligii 1.

Oltenii sunt la a patra victorie consecutiva si viseaza la titlu dupa o pauza de 29 de ani.

In timpul meciului Cristiano Bergodi ar fi intrat in conflict cu Sorin Cartu, care i-ar fi dat indicatii din tribune. Camerele l-au surprins pe antrenorul italian strigand ceva spre presedintele Craiovei.

Oficialul Craiovei neaga existenta unui conflict intre el si antrenorul italian, afirmand ca totul a fost creat de presa.

"Trebuie sa fim mult mai concentrati pentru orice partida, trebuie sa adaptezi pentru adversari. Jocurile trebuie tratate. A fost un meci frumos, in care, probabil daca ne-am fi detasat putin pe rezultat, ar fi fost o diferenta mai mare. Ar fi putut sa se intample asta. Eu, cu stilul meu, in ultimele minute am mai plecat, am venit mai spre final. Din minutul 70 si ceva am plecat, era tensiunea mare.

Nu avem noi nicio discutie, astea sunt exploatate de presa. Ce problema sa avem noi amandoi? Pana acum se stie cat l-am sustinut, el este un amic bun al meu", a declarat Cartu pentru PRO X.