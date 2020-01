Rednic: antrenor, patron, de toate! A bagat deja bani la Poli Iasi si vrea sa joace in cupele europene la finalul sezonului: "Am ajutat, pentru ca era nevoie"

Mircea Rednic are planuri mari la Poli Iasi.

Rednic a vorbit despre planurila sale la noua echipa si a recunoscut ca a ajutat clubul deja cu o parte financiara. Antrenorul a facut un apel la suporterii din Copou, pe care ii indeamna sa vina la stadion. Principalul obiectiv al lui Mircea Rednic la Poli Iasi este sa mentina clubul in Liga 1, dar vine si cu o initiativa indrazneata: vrea sa castige Cupa Romaniei si sa califice echipa in cupele europene:

"Am ajutat, trebuie sa recunosc ca am ajutat, pentru ca era nevoie si imi doresc sa am liniste. Iasiul nu are nevoie ca Mircea Rednic, o strambatura de antrenor, sa ajute. Daca va fi nevoie sunt disponibil, dar toti trebuie sa ne implicam pentru ca avem aceleasi interese. Echipa sa ramana in prima divizie si de la anul sa ne dorim mult mai mult.

Din moment ce suntem calificati in Cupa Romaniei, de ce nu ne-am dori ca la anul sa jucam intr-o cupa europeana. Tinand cont ca eu am semnat pe 6 luni, eu imi doresc foarte mult ca de anul acesta sa jucam. Cupa e o sansa, sunt foarte multe surprize si de ce nu? Campionatul nostru il cunosc si nu este un campionat asa sa zici ca sunt cateva echipe foarte bune, Iasi a reusit sa castige cu CFR si cu FCSB a pierdut cum a pierdut", a spus Mircea Rednic.