La 11 ani de când s-a retras, Ronaldinho este pe cale să revină în fotbalul profesionist!

La 11 ani de când s-a retras, Ronaldinho este pe cale să revină în fotbalul profesionist! Fotbal extern
SPORT.RO
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Ronaldinho a câștigat Balonul de Aur în 2005.

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La 11 ani de când s-a retras, Ronaldinho este pe cale să revină în fotbalul profesionist!

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La 11 ani după ce s-a retras din fotbalul profesionist, marele fotbalist brazilian Ronaldinho ar fi pe cale să revină în fotbal, la 46 de ani, scrie news.ro.

Potrivit Gazzetta dello Sport, legenda braziliană ar trebui să anunţe transferul său la Ravenna, un club din Serie C (divizia a treia italiană), în timpul Cupei Mondiale.

Sosirea sa ar trebui să fie anunţată oficial pe 23 iunie, la un eveniment important la Miami, unde va fi dezvăluit noul tricou al clubului.

"Culori noi, acelaşi zâmbet. Abia aştept să mă întorc pe teren şi să scriu un nou capitol din povestea mea alături de Ignazio (Cipriani, proprietarul clubului) şi întreaga familie Cipriani.

Fotbalul a fost întotdeauna o sursă de bucurie pentru mine şi vreau să aduc aceeaşi pasiune la Ravenna", a declarat Ronaldinho pentru cotidianul italian.

Ravenna FC a ratat la limită promovarea în sezonul trecut, pierzând în playoff.

Ronaldinho are 46 de ani şi este o legendă a fotbalului mondial, după ce a jucat la echipe precum PSG, FC Barcelona, AC Milan sau Fluminense.

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