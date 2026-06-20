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Americanca Kate Douglass a doborât recordul mondial în proba de 50 m liber, cu timpul de 23 sec. 59/100, vineri, la Indianapolis, detronând-o pe suedeza Sarah Sjostrom (23 sec. 61/100), informează AFP.

Înotătoarea în vârstă de 24 de ani, campioană olimpică la 200 m bras şi medaliată cu argint la 200 m mixt, a redus cu două sutimi de secundă recordul anterior al vedetei suedeze, care i-a adus titlul mondial la Fukuoka în 2023.

La 24 de ani, Douglass este septuplă campioană mondială

Douglass, septuplă campioană mondială, dar niciodată în proba de 50 m liber, nu înotase niciodată mai repede de 23 sec. 91/100 în această probă, ceea ce a făcut ca performanţa sa să fie o surpriză majoră vineri, la Pro Swim Series din Indianapolis.

"Este o nebunie", a reacţionat ea la microfonul difuzorului NBC. "Sunt în stare de şoc, nu ştiu ce să spun".

"Speram să-mi îmbunătăţesc timpul, să bat recordul SUA. Dar este mult mai rapid decât aş fi putut spera!", a mai spus aceasta, conform Agerpres.

Compatrioata sa, Gretchen Walsh, a ocupat locul al doilea în cursă, cu un timp de 23 sec. 78/100, devenind a cincea cea mai rapidă înotătoare din istoria disciplinei.