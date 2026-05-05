Cornel Dinu a explodat după ce a văzut noua siglă a lui Dinamo: „Gândirea lui Nicolescu. Cine a făcut asta e un imbecil”

Cornel Dinu a explodat după ce a văzut noua siglă a lui Dinamo: „Gândirea lui Nicolescu. Cine a făcut asta e un imbecil” Superliga Cornel Dinu ii da dreptate lui Sorin Cartu si il ironizeaza pe Mihai Stoica: "El e un fel de behait de oaie" 
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cornel Dinu a reacționat după ce a văzut noua sigă a lui Dinamo.

TAGS:
Cornel DinuDinamosiglaemblemaSuperliga
Din articol

Dinamo și-a schimbat vechea siglă, iar cea nouă a stârnit un val puternic de reacții de nemulțumire.

Noua emblemă a clubului din Ștefan cel Mare va deveni oficială de la 1 iulie.

Cornel Dinu, total nemulțumit: ”E o rușine! Cine a făcut asta e un imbecil”


  • Dinamo 12
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Fostul antrenor al lui Dinamo a fost întrebat despre noua siglă a formației bucureștene.

Cornel Dinu a avut o reacție vehementă și și-a exprimat clar nemulțumirea față de schimbarea făcută de oficialii lui Dinamo.

„Este o rușine făcută de niște venetici. Cine a făcut asta este un imbecil sau imbecili, poate sunt mai mulți. Orice club se identifică prin originea sa și originea nu trebuie schimbată indiferent care ar fi ea. Originea lui Dinamo nu este o rușine, din contră. Dar să apari cu așa ceva… e un fel de virgulă cu răhăței. Combinație de virgule cu răhăței. Gândirea lui Nicolescu.

Când vin veneticii care nu se identifică cu nimic, schimbă tot, schimbă stema. Pentru că ei nu se identifică cu nimic vor să-și facă prezent cu Dinamo. Asta e amprenta veneticilor și a impostorilor care nimeresc peste o echipă de tradiție și cu istorie.

Eu am avut 39 de ani adunați la Dinamo, dar așa ceva nu are vreo legătură, e infernal. Dinamo se identifică prin câinii roșii, dacă vrei să scapi de istoria cu D-ul slav, o faci prin câinii roșii, ăsta e trecutul de atașament teribil față de suporteri, de condițiile clubului și de soarta lui.

Iar asta reprezintă loialitatea și, dacă vrei, credința prin care câinii își respectă stăpânii, asta e emblema lui Dinamo. Trăirile jucătorilor care au scris istorie, care s-au identificat prin loialitatea câinilor față de stăpân. Stăpânul fiind chiar D-ul istoric și câinii cei care am slujit Dinamo”, a declarat Cornel Dinu, pentru ProSport.

Un an de muncă pentru noul design

Oficialul dinamovist Andrei Nicolescu a explicat pe larg demersul din spatele acestei modificări, subliniind că lansarea identității vizuale a necesitat o perioadă îndelungată de pregătire, alături de o agenție de specialitate, și a implicat consultări extinse.

„Este un proces la care lucrăm de 1 an. Momentul acestui anunț a fost setat de peste o lună de zile, ținând cont de ziua în care jucam la Craiova, era o zi sau alta și este un proces de durată care a implicat foarte mulți stakeholderi ai lui Dinamo, de la jurnaliști, fani, oameni din club, acționari, care astăzi face ca Dinamo să pășească într-o nouă eră”, a spus Nicolescu pentru PRO TV (SPORT.RO).

Schimbarea a fost gândită ca o etapă firească, menită să asigure o tranziție curată către noile obiective sportive, păstrând în același timp valorile tradiționale.

„Este un parcurs normal pe care orice club trebuie să-l aibă. Prin noua identitate vizuală respectăm trecutul, dar păstrăm esența elementelor și simbolisticii lui Dinamo”, a mai transmis oficialul.

Designul final este rezultatul unei selecții atente a ideilor, menite să reflecte o imagine de ansamblu solidă.

„Sigla este produsul unui proces îndelungat, am lucrat cu o agenție care a ținut cont de punctele de vedere ale celor mai importanți stakeholderi ai lui Dinamo și care prin simbolistică reflectă trecutul, prezentul și vrea să genereze și viitorul”, a adăugat Nicolescu.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Vedetele s-au întrecut pe covorul roșu. Ținutele spectaculoase care au întors priviri la Met Gala 2026
Vedetele s-au întrecut pe covorul roșu. Ținutele spectaculoase care au întors priviri la Met Gala 2026
ARTICOLE PE SUBIECT
Culisele noii sigle a lui Dinamo. Cine a decis schimbarea istorică și ce „secrete” ascund elementele grafice
Culisele noii sigle a lui Dinamo. Cine a decis schimbarea istorică și ce „secrete” ascund elementele grafice
Revolta suporterilor dinamoviști după prezentarea noii sigle: „Ce-i hidoșenia aia făcută în Paint?”
Revolta suporterilor dinamoviști după prezentarea noii sigle: „Ce-i hidoșenia aia făcută în Paint?”
Schimbare de identitate la Dinamo! Cum au reacționat legendele clubului când au văzut noua siglă
Schimbare de identitate la Dinamo! Cum au reacționat legendele clubului când au văzut noua siglă
ULTIMELE STIRI
Fabulos: România, locul 3 la Europeanul de Culturism și Fitness! Fetele și băieții au întors toate privirile
Fabulos: România, locul 3 la Europeanul de Culturism și Fitness! Fetele și băieții au întors toate privirile
Basarab Panduru, dat pe spate de un antrenor din Superligă: ”Chiar e o minune”
Basarab Panduru, dat pe spate de un antrenor din Superligă: ”Chiar e o minune”
AC Milan i-a decis soarta lui Max Allegri, după ce a pierdut titlul în fața lui Chivu
AC Milan i-a decis soarta lui Max Allegri, după ce a pierdut titlul în fața lui Chivu
Daune totale: fostul căpitan al FCSB-ului a pierdut 2 milioane de euro!
Daune totale: fostul căpitan al FCSB-ului a pierdut 2 milioane de euro!
Everton – Manchester City 3-3, pe VOYO: Doku salvează un punct pentru „cetățeni”! Arsenal este din nou favorită la titlu
Everton – Manchester City 3-3, pe VOYO: Doku salvează un punct pentru „cetățeni”! Arsenal este din nou favorită la titlu
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Reacția lui Gică Hagi, după ce Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia

Reacția lui Gică Hagi, după ce Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia

Răsturnare de situație: Gigi Becali, anunț despre numirea noului antrenor de la FCSB

Răsturnare de situație: Gigi Becali, anunț despre numirea noului antrenor de la FCSB

CCA a publicat înregistrarea din camera VAR de la Craiova - Dinamo. Verdictul lui Kyros Vassaras

CCA a publicat înregistrarea din camera VAR de la Craiova - Dinamo. Verdictul lui Kyros Vassaras

Gigi Becali a luat decizia în legătură cu noul antrenor de la FCSB

Gigi Becali a luat decizia în legătură cu noul antrenor de la FCSB

Măsură de urgență luată de CCA după scandalul din Universitatea Craiova - Dinamo! Hotărârea lui Vassaras

Măsură de urgență luată de CCA după scandalul din Universitatea Craiova - Dinamo! Hotărârea lui Vassaras

Clasă! Chivu a câștigat cu șase cuvinte războiul psihologic cu Antonio ”Il Lamentoso” Conte

Clasă! Chivu a câștigat cu șase cuvinte războiul psihologic cu Antonio ”Il Lamentoso” Conte



Recomandarile redactiei
Basarab Panduru, dat pe spate de un antrenor din Superligă: ”Chiar e o minune”
Basarab Panduru, dat pe spate de un antrenor din Superligă: ”Chiar e o minune”
Daune totale: fostul căpitan al FCSB-ului a pierdut 2 milioane de euro!
Daune totale: fostul căpitan al FCSB-ului a pierdut 2 milioane de euro!
Fabulos: România, locul 3 la Europeanul de Culturism și Fitness! Fetele și băieții au întors toate privirile
Fabulos: România, locul 3 la Europeanul de Culturism și Fitness! Fetele și băieții au întors toate privirile
AC Milan i-a decis soarta lui Max Allegri, după ce a pierdut titlul în fața lui Chivu
AC Milan i-a decis soarta lui Max Allegri, după ce a pierdut titlul în fața lui Chivu
Iubita lui Sinner s-a fotografiat în costum de baie și a făcut valuri pe internet: ”Ești absolut spectaculoasă”
Iubita lui Sinner s-a fotografiat în costum de baie și a făcut valuri pe internet: ”Ești absolut spectaculoasă”
Alte subiecte de interes
Cornel Dinu, mesaj pentru Mircea Lucescu: ”Nu pot decât să spun asta”
Cornel Dinu, mesaj pentru Mircea Lucescu: ”Nu pot decât să spun asta”
Numele lui David Popovici a răsunat pe Arcul de Triumf! Galeria lui Dinamo, mesaje pentru Cornel Dinu și sportivii români de la JO 2024
Numele lui David Popovici a răsunat pe Arcul de Triumf! Galeria lui Dinamo, mesaje pentru Cornel Dinu și sportivii români de la JO 2024
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Noul logo al lui Marseille stârnește rumoare! Volkswagen spune că sigla sa a fost copiată și inversată
Noul logo al lui Marseille stârnește rumoare! Volkswagen spune că sigla sa a fost copiată și inversată
Care e faza cu sigla FC Botoșani: ce reprezintă și de ce a fost aleasă
Care e faza cu sigla FC Botoșani: ce reprezintă și de ce a fost aleasă
CITESTE SI
Promisiunea președintelui Nicușor Dan către români, „indiferent de rezultatul moțiunii”: „Ştiu exact ce se întâmplă”

stirileprotv Promisiunea președintelui Nicușor Dan către români, „indiferent de rezultatul moțiunii”: „Ştiu exact ce se întâmplă”

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Vedetele s-au întrecut pe covorul roșu. Ținutele spectaculoase care au întors priviri la Met Gala 2026

stirileprotv Vedetele s-au întrecut pe covorul roșu. Ținutele spectaculoase care au întors priviri la Met Gala 2026

Partidul care s-a răzgândit și nu mai votează moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, deși a semnat-o

stirileprotv Partidul care s-a răzgândit și nu mai votează moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, deși a semnat-o

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!