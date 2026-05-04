Dinamo 1948 va adopta o nouă identitate vizuală începând cu data de 1 iulie, proiectul fiind prezentat oficial fostelor glorii ale grupării din Ștefan cel Mare.

Anunțul referitor la noul branding a fost făcut public la scurt timp după eșecul suferit de echipa antrenată de Zeljko Kopic în deplasarea de la Craiova, scor 2-1. Președintele Andrei Nicolescu a oferit detalii despre semnificația noului logo, subliniind că acesta reprezintă o fuziune între tradiția clubului și dorința de modernizare.

„Acesta este rezultatul vizibil al unui proces plecând de la moștenirea istorică, combinată cu viziunea axată pe viitor. Emblema e compusă din geometrie, control și forță, o expresie esențializată a valorilor, a clarității și a direcției. Nu e doar un simbol, ci un nucleu structural, gândit să reziste în timp și să ofere stabilitate”, au transmis reprezentanții clubului prin intermediul rețelelor sociale.

Dialog cu gloriile pentru noua identitate

La evenimentul de prezentare au fost invitate figurile emblematice ale clubului, conducerea dorind să valideze noua imagine în fața celor care au scris istorie pentru Dinamo. Potrivit lui Andrei Nicolescu, această întâlnire fusese planificată de o perioadă mai lungă, scopul fiind acela de a repara și consolida relația cu foștii mari jucători.

„E o întâlnire pe care am programat-o cu mult timp înainte, e o chestiune care ținea de relația noastră cu legendele apropo de noua identitate de club. Am lansat-o și era normal să o vadă și ei. Toată lumea a avut reacții pozitive, respectăm toate opiniile, e normal ca o nouă identitate vizuală să creeze și controverse”, a punctat președintele alb-roșiilor.

Deși dialogul dintre actuala conducere și legendele clubului a traversat perioade dificile recent, Nicolescu a precizat că noul simbol a fost conceput cu respect față de trecut: „Suntem convinși că am respectat trecutul și că această nouă siglă privește spre viitor”.

