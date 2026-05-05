Nici Craiova, nici U Cluj! Scenariul prin care România poate trimite altă echipă în Europa League

Luka Zahovic a fost cel care a deschis scorul în minutul 18, din pasa lui Braun, după o fază în care apărarea lui Gâlcă a fost ”anesteziată”. Cordea a dus scorul la 2-0 în minutul 35, din penalty, iar totul părea că se îndreaptă spre victoria echipei din Gruia.

În partea secundă, Rapid a controlat jocul și a redus din diferență în minutul 58 prin Olimpiu Moruțan. Pe final, giuleștenii au sperat măcar la un punct, dar meciul s-a încheiat cu victoria echipei oaspete.

Scenariul prin care CFR Cluj poate merge în Europa League

CFR Cluj a profitat, astfel, de pasul greșit făcut de Dinamo și s-a distanțat de locul patru. Un loc pe podium va asigura cel puțin calificarea directă în preliminariile Conference League pentru acest final de sezon, dar echipa lui Daniel Pancu poate ajunge chiar în Europa League, printr-un singur scenariu.

În contextul în care primele două clasate, Univeristatea Craiova și U Cluj, vor juca finala Cupei României, un meci important pentru palmares, dar și pentru locul de Europa League pe care-l asigură acest trofeu, CFR pare direct interesată ca una dintre cele două să câștige eventul.

De exemplu, dacă oltenii vor câștiga cele două trofee puse în joc, iar CFR Cluj va reuși să treacă peste rivala Universitatea în acest final de sezon, echipa care va merge în Europa League va fi cea a lui Daniel Pancu. Distanța dintre U Cluj (a doua clasată) și CFR Cluj (a treia clasată) este acum de doar două puncte.

Cum arată clasamentul după șapte runde din play-off: