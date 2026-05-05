Nici Craiova, nici U Cluj! Scenariul prin care România poate trimite altă echipă în Europa League

Alexandru Hațieganu
CFR Cluj a obținut o nouă victorie în lupta pentru titlu și cupele europene. Ardelenii s-au impus în Giulești, pe terenul celor de la Rapid, scor 2-1.

Luka Zahovic a fost cel care a deschis scorul în minutul 18, din pasa lui Braun, după o fază în care apărarea lui Gâlcă a fost ”anesteziată”. Cordea a dus scorul la 2-0 în minutul 35, din penalty, iar totul părea că se îndreaptă spre victoria echipei din Gruia.

În partea secundă, Rapid a controlat jocul și a redus din diferență în minutul 58 prin Olimpiu Moruțan. Pe final, giuleștenii au sperat măcar la un punct, dar meciul s-a încheiat cu victoria echipei oaspete.

Scenariul prin care CFR Cluj poate merge în Europa League

CFR Cluj a profitat, astfel, de pasul greșit făcut de Dinamo și s-a distanțat de locul patru. Un loc pe podium va asigura cel puțin calificarea directă în preliminariile Conference League pentru acest final de sezon, dar echipa lui Daniel Pancu poate ajunge chiar în Europa League, printr-un singur scenariu.

În contextul în care primele două clasate, Univeristatea Craiova și U Cluj, vor juca finala Cupei României, un meci important pentru palmares, dar și pentru locul de Europa League pe care-l asigură acest trofeu, CFR pare direct interesată ca una dintre cele două să câștige eventul.

De exemplu, dacă oltenii vor câștiga cele două trofee puse în joc, iar CFR Cluj va reuși să treacă peste rivala Universitatea în acest final de sezon, echipa care va merge în Europa League va fi cea a lui Daniel Pancu. Distanța dintre U Cluj (a doua clasată) și CFR Cluj (a treia clasată) este acum de doar două puncte.

Cum arată clasamentul după șapte runde din play-off:

Clasamente oferite de Sofascore

CFR Cluj are coeficient bun, dar n-o ajută în Europa League

CFR Cluj a câștigat Cupa României în sezonul precedent și a fost calificată în preliminariile Europa League. În primă fază, ardelenii au produs surpriza și au eliminat Lugano (1-1, 1-0), o echipă mult mai bine cotată, dar nu au reușit să le facă față în următoarea rundă portughezilor de la Braga (0-2, 1-2), echipă care acum este în semifinalele competiției, cu șanse mari la un loc în finală.

După ”retrogradarea” în Conference League, CFR Cluj a părăsit competiția, fiind ”strivită” de suedezii de la Hacken (2-7, 1-0).

CFR Cluj se numără printre echipele din România cu un coeficient bun, datorită performanțelor echipei din perioada lui Dan Petrescu, dar asta nu i-a ajutat pe ardeleni să fie în urma capilor de serie în preliminariile Europa League. 

În Conference, de exemplu, lucrurile ar sta total diferit pentru echipa lui Daniel Pancu. Acolo ar beneficia de statutul de cap de serie în toate rundele preliminare.

Daniel Pancu: ”Ne-am atins scopul”

Daniel Pancu a spus, de multe ori, că se gândește în continuare la titlul de campion, chiar dacă ecuația ar fi destul de dificilă. CFR Cluj are nevoie de victorii pe linie, dar și de un joc favorabil al rezultatelor pentru a câștiga titlul după o pauză de patru ani.

„Am comis-o și apoi am avut șansă. A avut și Popa câteva intervenții bune de tot. Suntem fericiți, o victorie mare și foarte importantă. Ne-am asigurat 99,9% locul patru, adică cel puțin un loc de baraj. Putem să spune că scopul a fost să scoatem trei puncte și le-am obținut. 

E în joc (n.r.- titlul), spuneam că 1% mai avem șanse. Mai avem un joc cu Craiova, singura echipă pe care nu am învins-o. Nu i-am găsit, vedeți și voi că au multe posibilități. Sunt absolut meritat echipa care ar trebui să câștige campionatul la ce investiții au făcut”, a spus Pancu, la flash-interviu.

