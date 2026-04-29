Naţionala masculină de hochei pe gheaţă a României a surclasat echipa Olandei cu scorul de 7-0 (2-0, 3-0, 2-0), miercuri, în primul său meci de la Campionatul Mondial, Divizia I, Grupa B, la Shenzhen (China).

Golurile au fost marcate de Hunor Csaszar (11:36), Tamas Reszegh (14:16, 44:14), Matias Haaranen (26:21), Yevgeni Skachkov (34:27), Zsombor Molnar (35:57) şi Balazs Peter (49:21).

În alt meci, Estonia a dispus de Spania cu 12-2. Ultimul meci al zilei se va juca între echipele Chinei şi Coreei de Sud.

România va juca joi al doilea său meci în turneu, contra Chinei (14:30), pe 2 mai va avea loc partida cu Spania (07:30), pe 3 mai va întâlni Estonia (07:30), iar ultimul meci va avea loc pe 5 mai, cu Coreea de Sud (07:30), informează Agerpres.

Lotul României convocat de selecționerul Markus Juurikkala

Portari:

Adorján Attila (CSM Corona Brașov), Rasmus Rinne (ACSH Gheorgheni), Adorján Örs (Steaua București);

Fundași:

Láday Tamás (SC Miercurea Ciuc), Salló Alpár (SC Miercurea Ciuc), Ferencz Csibi Róbert (SC Miercurea Ciuc), Haaranen Matias (ACSH Gheorgheni), Mesikämmen Konsta (ACSH Gheorgheni), Owen Williams (ACSH Gheorgheni), Bors Huba (CSM Corona Brașov);

Atacanți:

Péter Balázs (SC Miercurea Ciuc), Rokaly Norbert (SC Miercurea Ciuc), Rokaly-Boldizsár Richárd (CSM Corona Brașov), Molnár Zsombor (CSM Corona Brașov), Gajdó Balázs (CSM Corona Brașov), Andrei Dan Filip (CSM Corona Brașov), Részegh Tamás (CSM Corona Brașov), Evgeny Skachkov (Red Hawks București), Császár Hunor (ACSH Gheorgheni), Sándor Székely Ottó (ACSH Gheorgheni), Imre Patrik (ACSH Gheorgheni), Gecse Olivér (ACS Fenestela 68), Kánya Tamás (Bietigheim Steelers – Germania);

Staff tehnic:

Markus Juurikkala (antrenor principal), Péter Róbert (antrenor secund), Zsók Levente (antrenor secund), Ruczuj Gellért (antrenor portari), Császár Róbert (responsabil echipament), Szakács Szabolcs (responsabil echipament), Adrian Veșcan (fizioterapeut), Antal Előd Gergely (team manager). Info: FRHG

Declarația selecționerului înainte de turneul final din China

“Sunt foarte încântat că suntem în fața unei noi acțiuni a echipei naționale! Știu că avem o echipă bună, un grup grozav de băieți!

În echipă avem puncte forte diferite și diferite tipuri de jucători, ceea ce este important. A forma cea mai bună ECHIPĂ posibilă este un lucru esențial și e nevoie de jucători cu puncte forte diferite pentru a face asta.

Toată munca depusă a fost pentru acest turneu. Accentul a fost întotdeauna pus pentru a fi la cel mai înalt nivel în China.

Așa că, acum, putem să ne măsurăm forțele cu echipe bune, cum sunt cele din grupă și să ne atingem cel mai bun potențial acolo! Abia aștept acest lucru!”, a transmis Markus Juurikkala, antrenorul principal al echipei naționale de seniori a României, pentru site-ul oficial al Federației Române de Hochei pe Gheață.