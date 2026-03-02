Ce prăbușire pentru FCSB! După două sezoane succesive, în care a cucerit titlul, și după o campanie europeană memorabilă, în 2024-2025, clubul patronat de Gigi Becali a căzut în extrema cealaltă. Cea a rezultatelor șocante, cel puțin pe plan intern.

Contraperformanța FCSB-ului e atât de mare, încât a „reușit“ să rateze play-off-ul chiar cu o etapă înainte de terminarea sezonului regulat! În weekend, e programată etapa a 30-a. Apoi, campionatul se „rupe“ în două: primele șase clasate merg în play-off, iar ocupantele locurilor 7-16 se duc în play-out.

Indiferent de rezultatul meciului FCSB – Universitatea Cluj (7 martie, ora 20:00), campioana en-titre va termina pe locul 7. Pentru că cea mai apropiată echipă, FC Botoșani, e la patru puncte distanță.

FCSB – Metaloglobus, primul meci al campionilor din... play-out!

Așadar, cu o etapă înainte de terminarea sezonului regulat, campioana și-a asigurat deja locul 1 din play-out, la intrarea în această competiție. Și, având în vedere că știm și numele formației care s-a „lipit“ de ultimul loc, Metaloglobus, prima partidă a roș-albaștrilor din play-out e deja bătută în cuie: FCSB – Metaloglobus.

Această confruntare „epică“ va fi programată pentru weekend-ul de 14-15 martie, cel în care se vor juca primele meciuri din play-off și play-out. Apoi, „calvarul fotbalistic“ al FCSB-ului, în play-out, va continua până pe 16-17 mai, când vor fi ultimele meciuri de aici.

De remarcat că, în play-out, spre deosebire de play-off, partidele nu vor fi în sistem tur – retur. În schimb, vor fi 9 meciuri în total pentru fiecare formație. Iar FCSB, din postura de ocupanta locului 7, va avea cinci meciuri acasă și patru în deplasare.