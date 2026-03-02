Echipa antrenată de Zeljko Kopic a cedat în fața piteștenilor, unicul gol al partidei fiind marcat de Ricardo Matos în repriza secundă. În urma acestui rezultat înregistrat duminică, FC Argeș și-a asigurat matematic prezența în play-off, în timp ce formația alb-roșie rămâne pe poziția a treia a clasamentului din Superliga.

Semnal de alarmă în tabăra „câinilor”

Prestația echipei l-a determinat pe fostul mare atacant dinamovist să tragă un semnal de alarmă. El a subliniat că fotbaliștii care purtau până acum echipa pe umeri traversează o perioadă vizibilă de scădere a formei sportive.

„Problema la Dinamo este că jucătorii care au făcut diferența până acum nu mai reușesc să se ridice la același nivel. Mă refer la Musi, Cîrjan și Gnahore. Să sperăm că-și vor rezolva problemele până când o să intre în echipă și Pușcaș”, a spus Ionel Dănciulescu la Digisport.