LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 22:00, Atletico Madrid și Arsenal se întâlnesc pe Metropolitano în prima manșă din cea de-a doua semifinală Champions League.

Marți, în prima semifinală, a fost spectacol total pe Parc des Princes: Paris Saint-Germain - Bayern Munchen 5-4!

Diego Simeone (Atletico): ”Nu există presiune, există un sentiment de responsabilitate”

Antrenorul lui Atletico Madrid, Diego Simeone, a respins discuţiile despre presiunea suplimentară în încercarea de a câştiga primul titlu în Liga Campionilor, insistând că este o responsabilitate, mai degrabă decât o povară, în timp ce echipa se pregăteşte să primească vizita lui Arsenal în prima manşă a semifinalelor, miercuri, scrie Reuters.

Atletico a ajuns în trei finale de Cupa Campionilor Europeni sau Liga Campionilor în istoria sa - două în timpul mandatului de aproape 15 ani al lui Simeone - dar nu a câştigat niciodată trofeul. Este singura echipă care a pierdut trei finale fără să fi câştigat competiţia.

Acest sezon nu a oferit prea multe satisfacţii pe plan intern, clubul ocupând locul patru în La Liga, la 25 de puncte în spatele liderului FC Barcelona şi fiind practic în afara cursei pentru titlu încă din ianuarie.

Înfrângerea la loviturile de departajare în faţa lui Real Sociedad în finala Cupei Spaniei de acum mai puţin de două săptămâni face ca Liga Campionilor să fie singura şansă rămasă pentru Atletico la câştigarea unui trofeu în actuala stagiune, iar echipa ar putea ajunge la cinci sezoane la rând fără un trofeu câştigat.

Totuşi, Simeone nu a fost dispus să privească înapoi la eşecurile din trecut, după înfrângerile suferite în faţa lui Bayern Munchen (1974) şi Real Madrid (2014, 2016) în finala celei mai importante competiţii europene intercluburi.

"Nu există presiune, există un sentiment de responsabilitate şi există un sentiment special de anticipare", a declarat el, marţi, într-o conferinţă de presă.

"În cele din urmă, este un meci de fotbal, iar jucătorii sunt cei care decid rezultatul. Trebuie să ne pregătim bine. Vrem să ne facem jocul pe care l-am prevăzut şi să ducem meciul într-un punct în care să putem pune probleme lui Arsenal", a mai spus tehnicianul argentinian.

Întrebat dacă această competiţie îi datorează ceva lui Atletico după cele trei înfrângeri în finală, Simeone a spus: "Suntem cu toţii oameni. Dacă ne întrebaţi pe noi, fiecare are o opinie diferită. Dar o competiţie nu datorează nimic nimănui. Lucrurile trebuie câştigate şi realizate. Trebuie să munceşti din greu, să străduieşti să le obţii şi să speri că norocul este de partea ta."

Argentinianul a estimat că abordarea lui Atletico în recentele meciuri eliminatorii este cel mai mare atu al echipei.

"Ceea ce am realizat în fazele eliminatorii, fie în Cupa (Spaniei), fie în Liga Campionilor... Jucăm cu intensitate, cu stilul nostru de joc, având iniţiativa în atac. Aşa vom proceda", a spus el.

Pentru un club care aspiră la primul său titlu în Liga Campionilor, există tentaţia de a visa, dar Simeone preferă faptele în locul visărilor.

"A visa e bine şi frumos, dar realitatea este ceea ce se întâmplă pe teren. Realitatea este ceea ce facem şi ceea ce vrea Dumnezeu. Aşa ne comportăm", a spus tehnicianul.

"Suntem într-o altă semifinală. Este extraordinar să ajungem aici pentru a patra oară în 14 ani. Este incredibil. Această credinţă, acest entuziasm, acel spirit contagios ne vor face mult bine. Ne aşteaptă un meci greu, dar suntem plini de speranţă", a adăugat el, citat de Agerpres.

Mikel Arteta (Arsenal), încrezător că ”tunarii” pot câștiga și Premier League, și Champions League

Antrenorul Mikel Arteta a insistat că Arsenal nu şi-a ratat şansa de a câştiga primul titlu din Premier League după 22 de ani şi a adăugat că ar trebui ''să stea acasă'' dacă jucătorii săi nu îşi pot reveni după înfrângerea dureroasă suferită zilele trecute în faţa lui Manchester City (1-2).

Cel puţin pentru moment, echipa lui Arteta, care a pierdut ultimele patru meciuri interne, rămâne în fruntea clasamentului şi luptă pentru calificare în finala Champions League.

”Trebuie să-i pregătesc pe jucători pentru a câştiga Premier League, cu meciuri rămase în mâinile noastre, şi pentru a fi în finala Ligii Campionilor.

Nu a fost niciodată nevoie (n.r. - să-și motiveze jucătorii), nici măcar în momente dificile, aşa că vom merge din nou înainte”, a spus Arteta.