LOVITURA pentru Razvan Lucescu! Varela nu a mai stat pe ganduri: a semnat pana in 2022! Anuntul a fost facut pe site-ul oficial

Fernando Varela a pus punct tuturor speculatiilor.

Fernando Varela, fostul jucator al celor de la FCSB, si-a decis viitorul. Fundasul central a semnat prelungirea contractului cu PAOK Salonic.

Fernando Varela, in varsta de 31 de ani, a semnat un nou contract, valabil pana in 2022. Actuala intelegere expira in aceasta vara. Anuntul a fost facut pe site-ul oficial al celor de la PAOK.

Varela a mentinut o stare de tensiune in cadrul lotului condus de Razvan Lucescu pentru ca jucatorul nu reusea sa ajunga la un acord cu conducerea clubului in privinta salariului. Varela a primit si o serie de oferte in aceasta perioada, cea mai tentanta din Statele Unite ale Americii, insa in momentul in care pretentiile sale financiare au fost indeplinite a semnat prelungirea contractului. Conform vechiului contract, Varela castiga 500.000 de euro pe sezon.

Veste uriasa pentru Razvan Lucescu

Decizia luata de Varela este o veste cum nu se poate mai buna pentru Razvan Lucescu. Antrenorul roman a reusit o performanta incredibila in Grecia si a reusit sa castige titlul cu PAOK Salonic dupa o pauza de 34 de ani. De asemenea, Lucescu a intrat si in istoria campionatului grec ca fiind antrenorul care a pierdut cele mai putine meciuri intr-un sezon.

PAOK va incerca si o performanta notabila in cupele europene in sezonul urmator, motiv pentru care Razvan Lucescu avea nevoie ca toti jucatorii importanti sa ramana la echipa.

FULLSCREEN Galerie Foto

/