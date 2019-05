ULTIMA ORA | Transfer milionar pentru Varela! Fundasul pleaca de la PAOK dupa ce a luat titlul! Echipa lui Razvan Lucescu ii oferise un contract de 3.5 milioane euro

Fernando Varela (31 de ani), fost fundas la Vaslui si FCSB, o paraseste pe PAOK Salonic, echipa cu care a luat eventul in Grecia.

Fernando Varela (31 de ani), fundas originar din Insulele Capului Verde, trecut pe la Vaslui si FCSB, va pleca de la PAOK Salonic, echipa alaturi de care a cucerit eventul in Grecia in actualul sezon. Varela a jucat in ultimii 3 ani la PAOK, iar in ultimele doua sezoane a fost antrenat de Razvan Lucescu.

Varela a refuzat 3.5 milioane euro de la PAOK



Fernando Varela a refuzat prelungirea contractului cu PAOK, anunta presa din Grecia. Patronul clubului, controversatul Ivan Savvidis, ii oferise un contract de 3.5 milioane euro valabil pe 3 ani. Un milion si jumatate de euro pe an ar fi castigat fundasul daca semna!

Potrivit cotidianului elen Sport Time, Varela a cerut 4.5 milioane euro pentru urmatorii 3 ani!

Pleaca in MLS



Presa elena mai anunta ca Fernando Varela va pleca cel mai probabil in America. El este dorit in Major League Soccer, unde s-a transferat in iarna si Alexandru Mitrita (New York City FC).

Varela a mai fost dorit in China si Arabia Saudita in ultimele luni.

118 meciuri a jucat Fernando Varela pentru PAOK.