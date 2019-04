Rasturnare de situatie in cazul lui Fernando Varela! La ce echipa va juca: salariul primit e urias

Fernando Varela parea tentat sa plece de la PAOK dupa titlul castigat, primul dupa 34 de ani.

Fostul fundas de la Vaslui si FCSB, Fernando Varela, va ramane liber de contract in aceasta vara dupa ce ii va expira actuala intelegere cu PAOK Salonic. Desi presa din Grecia scria ca fundasul din Insulele Capului Verde ar urma sa plece in China, jucatorul de 31 de ani va ramane la PAOK!

Varela a cerut un salariu de 3 ori mai mare fata de cel primit in prezent pentru a ramane la PAOK, insa patronul Ivan Savvidis a facut o contraoferta pe care Varela a acceptat-o: salariu de 1 milion de euro pe an, de 2 ori mai mare decat cel primit in prezent, anunta Digi Sport.

Varela a fost transferat de PAOK in 2016 de la FCSB pentru 1.5 milioane de euro. Varela a marcat in victoria cu 5-0 in fata celor de la Levadiakos ce le-a adus matematic primul titlu dupa 34 de ani celor de la PAOK Salonic.