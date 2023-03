Reacția lui Tofan, după hențul impardonabil de la Craiova: "Parcă sunt blestemat! / Ne e teamă că pleacă Marius"

Unicul gol al meciului a fost marcat de Andrei Ivan, în minutul 74, din penalty. Lovitura de la 11 metri a fost acordată după un henț impardonabil comis de Costinel Tofan. Căpitanul lui FC Argeș, aflat lângă Andrei Ivan, a ridicat brațul la o centrare a adversarilor și a comis un henț în propriul careu, chiar dacă mingea părea că urma să iasă în afara terenului.

Reacția lui Costinel Tofan, după hențul impardonabil de la Craiova

După meci, Tofan a găsit cu greu o explicație: faptul că a vrut să lovească mingea cu capul, însă balonul l-a lovit în mână. De asemenea, fundașul s-a arătat îngrijorat de faptul că antrenorul Marius Croitoru ar putea părăsi echipa din cauza rezultatelor slabe ale lui FC Argeș.

"Nu știu ce să zic. Vreau să vă spun că îmi pare rău pentru colegii mei. Au tras 90 de mnute, iar eu mi-am bătut joc de colegii mei, care au făcut un efort incredibil. A fost o fază... nu știu dacă e vreun fotbalist care să facă penalty sau să pună mâna pe minge. A fost o minge pe care nu prea am văzut-o, am văzut-o târziu. Am vrut să dau cu capul, dar mi-a venit în mână. Nici nu știu cum să explic, sincer. Nu a fost un reflex. Dacă nu o atingeam, se ducea în aut. Am vrut să dau cu capul în ea și mi-a venit în mână.

Sincer, n-am auzit dacă mi-a zis cienva ceva. Parcă sunt șii blestemat, sincer să spun. Mi se întâmplă mereu câte ceva să greșesesc. Trec printr-o perioadă foarte proastă. Nu cred că există vreun jucător fericit când greșește. Sunt foarte supărat, în primul rând pentru băieți, pentru echipă. Mai suntem și jos, iar orice greșeală se vede.

Sunt foarte multe etape în care nu am câștigat. Și Marius zicea acum că dacă ne pune să pasăm, e unul care să greșească. Dacă schimbăm sistemul, iar e unul care să greșească. Trecem printr-o perioadă proastă, dar la meciul următor trebuie să facem cumva să ieșim de sub pământ. Nu mai sunt multe meciuri, iar la final, când tragem linie, vedeți și dvs unde suntem.

Vă dați seama, ne e teamă că pleacă Marius. Știți cum e în fotbal, primul vinovat e antrenorul. Așa concep oamenii din fotbalul românesc. Eu nu văd asta o soluție, trebuie să o scoatem la capăt tot cu el.

Cred că nici psihic nu suntem foarte bine. Când nu câștigi 12 meciuri, nu poți să ai un moral crescut. Noi am băgat-o aici, tot noi trebuie să ne unim și să o scoatem", a spus Costinel Tofan.

FC Argeș, ajunsă la trei înfrângeri consecutive, ocupă locul 14 în Liga 1, cu doar 26 de puncte acumulate în primele 28 de etape din sezonul regulat.