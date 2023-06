Universitatea Craiova se întărește în lupta la titlu cu un jucător care a retrogradat cu FC Argeș! Pe cine au pus ochii oltenii

Universitatea Craiova a început campania de transferuri cu o lovitură importantă. L-a achiziționat pe Alexandru Mitriță (28 ani), de la Al Raed, pentru următoarele trei sezoane, și este foarte aproape de a-l readuce și pe Alexandru Băluță (29 ani).

Căpitanul lui FC Argeș, în vederile Universității Craiova

Însă, pe lângă jucătorii cu profil ofensivi, Universitatea Craiova dorește să se întărească și în apărare. Potrivit ProSport, oltenii sunt interesați de aducerea lui Costinel Tofan (26 ani), căpitanul lui FC Argeș, care a pierdut barajul de retrogradare/promovare cu Dinamo, cu 5-8 la general, pentru a-i face concurența lui Ștefan Vlădoiu (24 ani).

Meciurile cu echipa din Bănie au fost de la extaz la agonie pentru fundașul dreapta al piteștenilor. A marcat împotriva Universității Craiova în Cupa României, ca apoi să fie autorul unui autogol în campionat, în victoria la limită a oltenilor, 1-0.

Costinel Tofan nu știe dacă va continua la FC Argeș

Deocamdată, situația jucătorilor de la FC Argeș este incertă după ce clubul a retrogradat. Cel mai probabil, jucătorii străini își vor rezilia contractul, și vor pleca din Pitești. Situație care-l deranjează pe Costinel Tofan, care susține că românii au dus greul la echipă.

„Sunt foarte supărat, am muncit aici 6 ani, am dat totul, sunt piteștean. Mi-e rușine să ies pe stradă, să văd oamenii, au crezut în noi, dar n-am putut să facem nimic. Am luptat până în ultima etapă dar n-am putut să mai facem nimic. N-aș vrea să dau vina pe nimeni, toți antrenorii au fost de valoare, dar cred că totul s-a schimbat după plecarea lui Prepe (n.r. -Andrei Prepeliță).

Atunci a fost momentul cheie și atât pot să vă spun, este clubul meu de suflet, echipa mea de suflet, am muncit 6 ani și nu vreau să dau în ei. O întrebare grea, este greu ca unii să aibă mii de euro salarii, acum să rupă contractul și să plece acasă, și proștii, românii, cu salariile cele mai mici, care au luptat, să rămână. Noi de ce să rămânem?â

Nu pot să spun acum, dacă rămân colegii mei, rămân și eu. Vreau să mă gândesc 3-4 zile, a fost un an foarte greu, foarte încărcat. Nu au fost bătăi între străini și români, dar neavând rezultate, te ia capul, ai nervi la antrenamente. A fost un an foarte greu, sper că am învățat toți lucruri și sper ca această echipă să revină în prima ligă pentru că acolo îi este locul”, a declarat Costinel Tofan la finalul returului cu Dinamo, disputat pe stadionul din Mioveni.