Reactia lui Straton dupa ce i s-a aratat USA DIN DOS la Dinamo! Cum a fost anuntat ca e OUT din lot. Mesajul pentru conducere: "Nu vreau sa fiu moneda de schimb!"

Catalin Straton (30 ani) a fost anuntat de Cosmin Contra ca nu va mai conta pe serviciile sale.

Cosmin Contra si spaniolii continua revolutia la Dinamo, iar Straton nu mai intra in planurile clubului, in ciuda faptului ca a aparat de la inceputul sezonului in poarta 'cainilor'.

Portarul a fost anuntat chiar astazi de antrenor ca nu se mai bazeaza pe el, iar tot astazi, Dinamo a anuntat transferul unui al doilea portar, dupa ce l-au adus pe Tomas Meijas. Rene Roman Hinojo vine in Stefan cel Mare.

"Nu am simtit nimic, am simtit ca nu am fost tratat corect, nu vreau sa judec pe nimeni, atunci cand a fost nevoie de mine am fost trup si suflet, a fost decizia antrenorului, nu comentez.

Probabil viata mea a fost o lupta, probabil Dumnezeu mi-a dat lucurile astea sa ma intareasca, nu sunt dezarmat, sunt suparat ca plec de la un club mare, unul cu suporteri minunati. Ce probleme aveai in viata de zi cu zi, uitai cand ajungeai in curtea lui Dinamo

Sunt sigur ca Dinamo isi va reveni, trebuie sa isi revina cu mine sau fara mine. Restul lucrurilor, daca ma apuc sa comentez, nu ar da bine.

Doresc sa fiu inteles, daca nu mai e nevoie de mine, sa fiu lasat sa plec. Pana la urma nu a fost decizia mea, a fost a lor.

Dupa discutia de azi am impresia ca se mai lungeste situatia, ar trebui sa fiu inteles, sa fiu lasat sa plec liber. Fiecare are un drum liber, sper sa fiu lasat sa imi vad de viata mea si de familia mea. Am 30 de ani, usor usor timpul se scurge.

Deocamdata mi s-a spus ca nu se mai conteaza pe mine, am fost si eu putin stupefiat dupa meciurile in care consider ca mi-am facut treaba. Fiecare are obiectivul lui, gandirea lui. Nu pot astepta nici eu dupa o zi pe alta, zilele trec, perioada de transferuri e scurta, trebuie sa iti intri in ritm.

Initial a fost o discutie cu domnul Contra, in care a luat hotararea ca nu mai e nevoie de mine, dupa care am fost trimis la birouri.

Toata lumea a fost stupefiata si nu stia ca o sa plec. Mi s-a spus sa mai am rabdare pentru a pregati o solutie. Nu vreau sa fiu moneda de schimb pentru o echipa sau alt jucator, vreau sa imi vad de drumul meu.

Mie mi se pare normal sa ma fi anuntat inaintea startului de campionat, nu dupa 3 etape", a spus Straton la Digi Sport.