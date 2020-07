"Nu vreau sa spun acum toate ofurile pe care le am!" Prima reactie a lui Straton, dupa meciul cu Academica in care a stralucit

Catalin Straton a fost eroul lui Dinamo in meciul cu Academica Clinceni.

Fara interventiile inspirate ale goalkeeper-ului, jocul s-ar fi putut incheia cu scorul de 3-3.

Dupa partida cu Academica Clinceni, in care a aparat doua lovituri de la 11 metri, Catalin Straton a fost desemnat 'Omul meciului'. Portarul lui Dinamo a comentat prestatia de astazi a celor doua echipe si cum a reusit sa apere cele doua penalty-uri.

"As vrea sa-i felicit pe cei de la Clinceni, au facut un joc bun. Vreau sa-i felicit pe cei care au facut de la 0 ce vedem astazi aici. Era un meci capital pentru noi. Ne-am apropiat la 6 puncte de Clinceni, vom vedea pe parcurs daca a fost un declic sau nu. Trebuie sa fim echilibrati, au avut 5-6 ocazii de gol. Cand dai de echipe care au jucatori cu maturitate mai mare se termina cu 3 puncte pentru ei. Sunt copii la Clinceni, poate asta ne-a ajutat.

Niciodata nu stii cum bate cel care executa penalty-ul. Mi-a dat si mie Dumnezeu ce-am meritat, dupa cat am muncit. Jucatorii de la Dinamo s-au pregatit mereu la 100%. Nu vreau sa spun acum toate ofurile pe care le am. Daca dam timpul inapoi, am zis dupa Viitorul ca asa e fotbalul si ca s-ar putea ca la urmatorul meci sa rateze adversarul mai mult si noi sa castigam. Sa fie toate meciurile asa si sa luam cele 3 puncte", a declarat Straton la finalul partidei.