Si-a recastigat locul de titular in poarta lui Dinamo, dar se pregateste sa devina antrenor! Straton tine deja antrenamente la copii si juniori

Intre antrenamente si meciuri la Dinamo, Catalin Straton ofera cursuri de portar pentru juniori la un club din Bucuresti.

Dupa ce a revenit ca titular in poarta lui Dinamo pentru prima victorie din acest sezon, 4-2 cu Academica Clinceni, meci in care a avut cateva interventii foarte bune, portarul Catalin Straton a tinut si primul antrenament pentru portarii scolii de fotbal Milisport Bucuresti, unde s-a format ca fotbalist sub indrumarea antrenorului Florin Constantin. Scoala de fotbal a anuntat pe retelele de socializare ca “clubul nostru, in colaborare cu Catalin Straton (Dinamo Bucuresti), organizeaza antrenamente de pregatire individuala pentru portari (initiere, dezvoltare, specializare), adresate celor cu varsta intre 7 si 16 ani”. Gestul arata ca Straton doreste, pe viitor, sa ia calea antrenoratului si sa devina un antrenor de portari respectat.

De-a lungul carierei, goalkeeperul de 29 de ani a evoluat la juniori pentru Milisport Bucuresti (1997-2004) si Rapid (2004-2009), iar la seniori a fost legitimat la Rapid (2009-2012), FC Vaslui (2012-2014), CS „U” Craiova (2014-2016), ACS Poli Timisoara (2016-2018), Dunarea Calarasi (2018-2019) si Dinamo (2019), stangand aproape 140 de meciuri in Liga 1. El are si o selectie pentru echipa nationala U21 a Romaniei.