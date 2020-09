Peluza Catalin Hildan, mesaj emotionant pentru Catalin Straton! Imagini INCREDIBILE cu piciorul portarului inainte de meciul cu Botosani! Cum a putut sa joace 

Dinamo nu va mai conta pe serviciile lui Catalin Straton dupa venirea celor doi portari iberici, Thomas Mejias (31 de ani) si Rene Hinojo (36 de ani).

Catalin Straton a fost unul dintre cei mai importanti oameni din finalul de sezon proaspat incheiat. Totusi, acesta nu mai facea parte din planurile conducerii care a transferat doi portari spanioli. Fanii dinamovisti insa au tinut sa-i scrie un mesaj de ramas bun goalkeeperului.

"Doua lucruri care RAMAN: Caracterul acestui jucator si respectul nostru. Putina lume stie cat de vanat era piciorul lui Straton la ultimele meciuri. Baiatul asta merita toate multumirile noastre. Pe cei care au fost alaturi cu toata inima, atunci cand era cel mai greu, nu ii vom uita.", au scris cei din Peluza Catalin Hildan.

De asemenea si Catalin Straton a tinut sa clarifice situatia.

"Da, e adevarat. Am fost chemat azi dimineata de domnul Contra si mi-a zis ca Dinamo nu se mai bazeaza pe mine. Nu mi s-a explicat de ce, dar am inteles ca vine cineva in locul meu. Sunt dezamagit de situatia creata pentru ca eu am pus suflet pentru Dinamo. Cred ca fanii au realizat ca am fost dedicat, nu am jucat doar pentru ca sunt fotbalist profesionist. Asta e, mergem inainte! Am avut o discutie cu sefii lui Dinamo si voi pleca in alta parte. Trebuie reglementate detaliile legate de incetarea angajamentului.", a declarat Catalin Straton pentru Gazeta Sporturilor."

