VIITORUL-DINAMO 5-0 | "A fost un accident, ne vom reveni cu siguranta in urmatoarele partide"! Dinamo NU lasa capul jos si anunta o revenire in forta! Ce spune Straton despre esecul cu Viitorul

Dinamo a fost umilita de Viitorul.

Dupa esecul din acesta seara, Catalin Straton, portarul dinamovistilor crede ca a fost un accident si vor indrepta lucrurile in meciurile viitoare.

"Tin sa ii felicit pe cei de la Viitorul. Referitor la noi cred ca as vrea sa pun pe seama faptului ca a fost un accident, dar trebuie sa intelegm toti ca suntem la Dinamo si Dinamo trebuie ca castige cu scorul asta cu care am pierdut noi astazi. Astazi poate sa fie rau maine poate sa fie bine, nu trebuie sa plecam capul. Mergem inainte. Cred ca cel mai important este joci cu inima, am intrat putin fricosi, nu stiu de ce, pentru ca au avut foarte multe ocazii, este doar vina noastra, a jucatorilor, noi suntem vinvoati, incepand cu mine si terminand cu Montini din atac. Este dureros, dar ii inteleg pe fani si le acceptam criticile, ne-au injurat si ne-au injurat pe buna dreptate. Important e sa te pregatesti 100%, iar mai devreme sau mai tarziu vei culege roadele.

Meciul acesta este isorie, urmeaza meciul cu Craiova, este important sa castigam si sigur vom castiga, sper la un scor categoric si daca se va intampla asta, lucrurile din aceasta seara se vor uita", a declarat Straton, dupa partida

Sorescu:"Nu am cuvinte"



Deian Sorescu a declarat ca nu are cuvinte dupa acest meci si dupa acest rezultat si spera ca pe viitor Dinamo sa obtina rezultate mai bune.

Este un scor dezamagitor. Nu am cuvinte. Atmosfera este foarte trista, nu am cuvinte. Chiar nu am ce sa va spun. Avem 3 meciuri chiar 4 foarte grele, chiar si aceasta a fost un meci foarte greu, ne doream sa pornim cu dreptul, dar din pacate s-a ajuns la un rezultat dezamagitor. Noi am facut unele greseli copilaresti. S-a simtit si lipsa lui Nistor, iar lipsa lui s-a vazut astazi. Nu trebuie sa cautam scuze. La Dinamo este mereu presiune, nu trebuia sa se strige niciodata "demisia", dar ii inteleg si pe suporteri, a declarat Sorescu la finalul partidei.