Ce spune Gigi Becali dupa ce americanii au scris ca Florinel Coman s-a inteles cu Orlando! Replica FABULOASA a lui Valeriu Iftime la Ora Exacta in Sport

Gigi Becali a oferit prima reactie dupa ce americanii au scris ca Florinel Coman s-a inteles cu Orlando City.

Americanii de la theroarpod.com au scris ca Florinel Coman a ajuns la un acord cu Orlando City pentru urmatoarele patru sezoane si va incasa un salariu de un milion de dolari anual.

Potrivit sursei, transferul ar urma sa se faca dupa sarbatorile de Pasi, cand Gigi Becali va primi raspunsul din partea clubului Orlando.

Patronul FCSB spune ca "Mbappe" nu va pleca de echipa decat in schimbul a 9 milioane de euro:

"Sub 9 milioane nu discut, eu nu las la pret. De la mine nu poti sa cumperi marfa pe timp de criza. Pentru ca trebuie sa dai banii ca si cum am fi in plina dezvoltare", a spus Gigi Becali la PRO X

Invitat in emisiune la Ora Exacta in Sport pentru a negocia in direct transferul lui Andrei Chindris la FCSB, Valeriu Iftime i-a oferit o replica pe masura lui Gigi Becali, dupa ce acesta a spus ca nu vinde marfa in criza:

"Vedeti, eu invat de la dumneavoastra. Nu il vand pe Chindris!", a fost reactia imediata a patronului de la Botosani.