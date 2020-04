S-a hotarat: Gigi Becali ii baga in cantonament pe jucatori! "Baietii nu mai au rabdare! Am studiat legea, facem totul ca la carte"

FCSB va reincepe pregatirea in cel mai scurt timp.

Desi Becali s-a tot razgandit cu privire la chemarea jucatorilor in cantonament, se pare ca acum este decis, iar FCSB va relua pregatirea. Patronul FCSB a declarat ca a studiat legea si ca este indreptatit sa isi aduca jucatorii la baza de la Berceni, cu respectarea tuturor masurilor din Ordonantele Militare.

Cei de la LPF au cerut Guvernului sprijin pentru ca echipele sa-si poata relua activitatea.

"Toata ziua sunt intrebat de cei din echipa ce vom face, cand ne vom relua antrenamentele si tot asa... Bietii nu mai au rabdare, iar eu ii inteleg, cert e vom mai face si saptamana asta alte teste.

Foarte bine că cei de la LPF au discutat in dimineata asta despre posibilitatea reluarii antrenamentelor, dar nu pot decide doar ei. Noi trebuie sa studiem foarte bine legea, iar eu asta am facut in ultimele zile. Am văzut ca prin Germania unele echipe au reluat antrenamentele. Se pot face antrenamente si la noi, dar fara minge. Dacă respecti distantarea sociala si faci grupuri de cate trei, atunci poti face macar antrenamente fizice, alea de mentinere, stiu preparatorii fizici despre ce este vorba. Se poate lucra si online... nu ma pricep eu", a spus Becali, pentru ProSport.