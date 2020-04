"Am cerut un milion pe el!" Gigi Becali a anuntat vanzarea unui jucator! Patronul ros-albastrilor asteapta raspunsul din Rusia

Gigi Becali nu se culca pe o ureche in aceasta perioada si este foarte activ in ceea ce priveste transferurile.

Gigi Becali, patronul de la FCSB, l-a scos pe Planic in prima echipa si doreste sa il vanda in vederea aducerii lui Chindris de la FC Botosani.

Finantatorul a anuntat ca are o oferta din Rusia pentru Planic, iar cu banii lauti pe fundasul central sa poata acoperii transferul lui Chindris. "Am o oferta pentru Planic. Am cerut un milion de euro pe el, mi s-a oferit 300 de mii, apoi am cerut 500 de mii. Astept raspunsul.", a declarat Becali la PRO X.

Planic joaca la FCSB din 2017 si a strans peste 50 de aparitii, insa patronul doreste un cuplu roman de fundasi centrali si nu se fereste de la negocieri nici in Saptamana Patimilor.

Principalul om din conducerea FCSB-ului a spus ca doreste sa intinereasca echipa, iar visul lui se realizeaza pe zi ce trece: "Visul meu a fost sa imi fac o echipa de tineri romani si incep sa reusesc."

Becali asteapta si finalul negocierilor pentru Florinel Coman, pe care a anuntat ca nu il va da cu mai putin de 9 milioane de euro.