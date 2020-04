"M-am linistit, nu mai cer un milion pe el. Discutiile au avansat!" Gigi Becali este la centimetri distanta de realizarea transferului mult dorit

Din articol Totul sta in mainile jucatorului

Discutiile au avansat pentru transferul lui Andrei Chindris la FCSB.

Daca initial Valeriu Iftime isi dorea in schimbul lui Chindris 1.500.000 de euro, iar apoi a lasat din pret la un milion, pandemia de coronavirus i-a dat de tot planurile peste cap patronului de la Botosani.

Valeriu Iftime spune ca nu mai cere 1 milion pe Chindris si discutiile pentru transfer au avansat. Patronul ros-albastrilor a facut astazi o noua oferta de 550.000 de euro si Iftime este tentat sa o accepte:

"Eu nu am vorbit personal cu Becali. Am vorbit mult cu impresarul jucatorului.

Mi-a dat 550.000 de euro. Ma mai gandesc. Cel mai bine e sa discutam in vara.

Nu plang daca nu il vand, chiar daca am nevoie de bani. M-am linistit, nu mai cer 1 milion pe Chindris. Discutiile au avansat. Eu credeam mai mult in jucator si aveam alte planuri cu el.

Nu mai am alte oferte pentru Chindris, chiar daca am imputernicit multi impresari sa ngocieze in numele clubului", a spus Valeriu Iftime la Digi Sport.

Totul sta in mainile jucatorului

Potrivit informatiilor dezvaluite de Valeriu Iftime, decizia ii apartine lui Andrei Chindris, care in acest moment este nehotarat daca sa mearga la FCSB sau nu:

"Va dau cuvantul meu ca Andrei nu e foarte convins sa semneze cu FCSB. Eu nu pot sa oblig un jucator sa plece de la echipa daca nu vrea, chiar daca eu as castiga bani buni. Nu o sa-l oblig nici acum pe Andrei, asa cum n-am facut nici pana acum cu cineva de la echipa mea. Eu nu pot sa fortez oamenii sa ia decizii in viata", spunea Iftime pentru Gazeta.