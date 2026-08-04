Fostul vârf al naționalei României vede în Alexandru Stoian viitorul mare atacant al țării și îi sfătuiește pe cei de la FCSB să-l trimită pe teren meci de meci.

„Noi jucam de jucători tineri și m-ai întors tu, că a plecat Lixandru, vreau să spun că cel mai bun puști de la FCSB, de departe, este Stoian.

Stoian, care se face fotbalist. Are calitate, are fizic. Poate să joace în locul oricui, pentru că este cel mai bun. Și ai cu el cele mai multe posibilități: și să-ți aducă bani și e și fotbalist care să ajute echipa.