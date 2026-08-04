EXCLUSIV „Trebuie să joace oricum!” Ciprian Marica a numit jucătorul de care FCSB nu se poate lipsi

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SPORT.RO
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FCSB caută întăriri pentru compartimentul ofensiv, însă Ciprian Marica este de părere că trupa lui Gigi Becali are deja omul potrivit în lot.

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FCSBAlexandru StoianCiprian Marica
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Fostul vârf al naționalei României vede în Alexandru Stoian viitorul mare atacant al țării și îi sfătuiește pe cei de la FCSB să-l trimită pe teren meci de meci.

„Noi jucam de jucători tineri și m-ai întors tu, că a plecat Lixandru, vreau să spun că cel mai bun puști de la FCSB, de departe, este Stoian.

Stoian, care se face fotbalist. Are calitate, are fizic. Poate să joace în locul oricui, pentru că este cel mai bun. Și ai cu el cele mai multe posibilități: și să-ți aducă bani și e și fotbalist care să ajute echipa.

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Alexandru Stoian, jucător la FCSB / Foto Sport Pictures
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Stoian nu trebuie să lipsească din echipă

Dacă ai valoare, joci oricum și Stoian este unul dintre ei (n.r. - unul dintre jucătorii care poate să joace fără regula U21). Că te ajută și cu vârsta, OK, dar poți să mai bagi unul n.r. - U21), dar Stoian trebuie să joace oricum”, a spus Ciprian Marica în cadrul emisiunii VOYO Sport LIVE.

La doar 18 ani, Alexandru Stoian are două titluri în palmares: unul cu FCSB, în sezonul 2024-2025 și celălalt alături de Farul Constanța, în 2022-2023.

Atacantul cu o cotă de piață de 550.000 de euro, potrivit Transfermarkt, a disputat deja cinci meciuri, reușind să marcheze un gol în preliminariile Conference League, împotriva celor de la FK Auda.

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