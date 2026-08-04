Universitatea Craiova nu se oprește din transferat! Ce jucători se află pe lista lui Mihai Rotaru

Universitatea Craiova nu se oprește din transferat! Ce jucători se află pe lista lui Mihai Rotaru Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mihai Rotaru dorește să întărească lotul Universității Craiova în vederea cupelor europene.

TAGS:
Universitatea CraiovaMihai Rotaru
Din articol

Deși nu s-a calificat în turul trei preliminar al UEFA Champions League, Universitatea Craiova are șanse mari să acceadă într-o grupă europeană. Oltenii se vor întâlni cu KuPS în Europa League, iar Mihai Rotaru dorește în continuare să întărească lotul lui Filipe Coelho.

Mihai Rotaru, pe urmele a doi jucători

Este bine cunoscut faptul că departamentul de scouting de la Universitatea Craiova a dat roade în ultimul an și jumătate. Oltenii au reușit să cucerească toate trofeele interne puse în joc în sezonul trecut, iar transferurile efectuate s-au dovedit a fi inspirate.

Pentru a îmbunătăți lotul, „Știința” i-a transferat în actuala perioadă de mercato pe Răzvan Sava, Simon Elisor, Heri Tavares, Ronaldo Webster și Alexandru Maxim. Deși s-au plătit sume importante pentru aceste mutări, conducerea clubului dorește în continuare să aducă fotbaliști.

Cum oltenii se pregătesc să se despartă de Juraj Badelj, Mihai Rotaru are deja două nume importante pentru a întări defensiva. Fanatik notează faptul că s-au emis două oferte pe numele lui Sheriff Sinyan și Aliou Thiare.

Dacă primul jucător din listă este cunoscut în fotbalul românesc, acesta disputând peste 40 de meciuri în toate competițiile pentru CFR Cluj, reușind să marcheze și 4 goluri, Aliou Thiare este o surpriză.

Cine este Aliou Thiare

Aliou Thiare (22 de ani) este un fotbalist senegalez care este legitimat în prezent la fosta adversară a lui U Cluj din Europa League, Dinamo Kiev. Acesta a fost transferat în toamna anului trecut de la Havre, ucrainenii plătind un milion de euro în schimbul său.

Înainte de a ajunge în Ucraina, Aliou Thiare a mai fost legitimat la Diambars FC, Havre și Nancy. Rămâne de văzut dacă Universitatea Craiova îl va ademeni pe fundaș, în condițiile în care Dinamo Kiev va încerca cu siguranță să își scoată o parte din investiție.

  • 1 milion de euro este cota lui Aliou Thiare
  • 17 meciuri și un gol sunt cifrele fundașului în tricoul lui Dinamo Kiev
  • Aliou Thiare
×
Aliou Thiare, jucătorul dorit de Universitatea Craiova. Foto: Instagram
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Panică pe plaja Paradise Beach din Thassos. Oamenii au privit îngroziți întreaga scenă de salvare a unui adolescent român
Panică pe plaja Paradise Beach din Thassos. Oamenii au privit îngroziți întreaga scenă de salvare a unui adolescent român
ULTIMELE STIRI
Ioan Andone a ”cântărit-o” pe Dinamo: ”Campionat? Nu știu dacă au șanse”
Ioan Andone a ”cântărit-o” pe Dinamo: ”Campionat? Nu știu dacă au șanse”
Dragoș Luscan: "Pregătirea alături de Pan Zhanle îi va fi benefică lui David Popovici la Campionatele Europene"
Dragoș Luscan: "Pregătirea alături de Pan Zhanle îi va fi benefică lui David Popovici la Campionatele Europene"
Daniel Bîrligea, aproape să plece de la FCSB! Anunțul lui Gigi Becali: „E prea îndrăgostit! Am două oferte pe el”
Daniel Bîrligea, aproape să plece de la FCSB! Anunțul lui Gigi Becali: „E prea îndrăgostit! Am două oferte pe el”
Gigi Becali a anunțat lovitura anului, Dan Petrescu la FCSB: ”Am acceptat”
Gigi Becali a anunțat lovitura anului, Dan Petrescu la FCSB: ”Am acceptat”
Reacția lui Dinamo, după ce Becali a spus că e gata să-l cedeze gratis pe Dennis Politic la rivală
Reacția lui Dinamo, după ce Becali a spus că e gata să-l cedeze gratis pe Dennis Politic la rivală
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
OUT de la FCSB! Gigi Becali s-a săturat: ”Îl dau gratis la Dinamo”

OUT de la FCSB! Gigi Becali s-a săturat: ”Îl dau gratis la Dinamo”

FCSB, din nou de vânzare! Suma cerută de Gigi Becali: „Vine un american și o dau imediat!”

FCSB, din nou de vânzare! Suma cerută de Gigi Becali: „Vine un american și o dau imediat!”

Gigi Becali taie în carne vie după egalul cu Farul: „Toată echipa schimbată!”. Nici preferatul său n-a scăpat: „S-a crezut Maradona”

Gigi Becali taie în carne vie după egalul cu Farul: „Toată echipa schimbată!”. Nici preferatul său n-a scăpat: „S-a crezut Maradona”

”Pariul” lui Basarab Panduru după FCSB - Farul: ”Viitorul număr 10 de la națională”

”Pariul” lui Basarab Panduru după FCSB - Farul: ”Viitorul număr 10 de la națională”

FCSB - Farul 2-2 | Joao Paulo a salvat un punct pentru roș-albaștri în ultimele minute

FCSB - Farul 2-2 | Joao Paulo a salvat un punct pentru roș-albaștri în ultimele minute

Două transferuri stelare la Liverpool!

Două transferuri stelare la Liverpool!



Recomandarile redactiei
Gigi Becali a anunțat lovitura anului, Dan Petrescu la FCSB: ”Am acceptat”
Gigi Becali a anunțat lovitura anului, Dan Petrescu la FCSB: ”Am acceptat”
Ioan Andone a ”cântărit-o” pe Dinamo: ”Campionat? Nu știu dacă au șanse”
Ioan Andone a ”cântărit-o” pe Dinamo: ”Campionat? Nu știu dacă au șanse”
Dragoș Luscan: "Pregătirea alături de Pan Zhanle îi va fi benefică lui David Popovici la Campionatele Europene"
Dragoș Luscan: "Pregătirea alături de Pan Zhanle îi va fi benefică lui David Popovici la Campionatele Europene"
Daniel Bîrligea, aproape să plece de la FCSB! Anunțul lui Gigi Becali: „E prea îndrăgostit! Am două oferte pe el”
Daniel Bîrligea, aproape să plece de la FCSB! Anunțul lui Gigi Becali: „E prea îndrăgostit! Am două oferte pe el”
Reacția lui Dinamo, după ce Becali a spus că e gata să-l cedeze gratis pe Dennis Politic la rivală
Reacția lui Dinamo, după ce Becali a spus că e gata să-l cedeze gratis pe Dennis Politic la rivală
Alte subiecte de interes
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Mihai Rotaru acuză un plan diabolic la Sepsi - Craiova: "E revoltător și rușinos! Așa nu putem câștiga campionate"
Mihai Rotaru acuză un plan diabolic la Sepsi - Craiova: "E revoltător și rușinos! Așa nu putem câștiga campionate"
CITESTE SI
Navele scufundate de germani în Dunăre au ieșit la suprafață, aproape de Porțile de Fier 2. De ce nu pot fi scoase

stirileprotv Navele scufundate de germani în Dunăre au ieșit la suprafață, aproape de Porțile de Fier 2. De ce nu pot fi scoase

Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

protv Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

Cum arată Castelul Corvinilor după ce a fost restaurat. „Imposibilul este, totuşi, posibil”. GALERIE FOTO

stirileprotv Cum arată Castelul Corvinilor după ce a fost restaurat. „Imposibilul este, totuşi, posibil”. GALERIE FOTO

ANIMAȚIE GRAFICĂ. De ce seacă Dunărea Veche. Cum preia Brațul Bala 85% din debitul fluviului

stirileprotv ANIMAȚIE GRAFICĂ. De ce seacă Dunărea Veche. Cum preia Brațul Bala 85% din debitul fluviului

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Medic vs Rodriguez


00:00
UEFA Europa Conference League
Play on sport: FK Auda - FCSB


00:00
UEFA Europa Conference League
FK Auda - FCSB


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UEFA Europa League
Twente - Ferencvaros


00:00
UEFA Europa Conference League
FCSB - FK Auda


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!