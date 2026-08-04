Cum arată, de fapt, stadionul unde a început Dan Nistor fotbalul. Reportaj special de la Rucăr

Fotbalul românesc ar fi, fără doar și poate, mai sărac fără Dan Nistor. Veteranul de la Universitatea Cluj a bifat meciul cu numărul 515 pe prima scenă a fotbalului românesc în etapa a 3-a din SuperLiga. Cum arată stadionul unde a început Dan Nistor fotbalul U Cluj - FC Botoșani, 2-1, din etapa a 3-a din SuperLiga a avut o însemnătate aparte pentru Dan Nistor. Mijlocașul a fost titularizat de către Cristiano Bergodi, iar startul duelului a dus la primirea unui premiu chiar de la Ionel Dănciulescu. Prin victoria de la Sepsi, Dan Nistor l-a egalat pe Ionel Dănciulescu în clasamentul celor mai multe prezențe în fotbalul românesc: 515. Cu siguranță recordul elevul lui Cristiano Bergodi va face rocadă în ierarhie în viitorul apropiat, în condițiile în care mai are contract cu U Cluj până la finalul stagiunii. Totuși, cariera jucătorului a început destul de târziu, în orașul natal: Rucăr. Sport.ro a vizitat baza sportivă de unde a pornit Dan Nistor la drum, iar imaginile sunt de-a dreptul impresionante. Gazonul era proaspăt tuns, semn că autoritățile locale se pregătesc temeinic pentru startul noului sezon. Deși arena este una micuță, Dan Nistor a demonstrat că un fotbalist poate ajunge mare chiar dacă începe în ligile inferioare din România. Mijlocașul lui U Cluj este fără doar și poate exemplul perfect că jucătorii pot atinge cel mai înalt nivel în ciuda condițiilor de pregătire.

Tribună VIP la stadionul din Rucăr Cum se întâmplă de multe ori, arenele din ligile inferioare nu se bucură de tribune pe tot stadionul, însă baza din Rucăr are grijă de suporterii săi. Mai exact, la tribuna a doua sunt amplasate mai multe bănci, pentru ca spectatorii să se poată bucura de spectacolul fotbalistic. Mai mult decât atât, la baza una a început Dan Nistor fotbalul este și o „lojă VIP”, în sensul în care două bănci sunt acoperite. Deși ar semăna mai mult cu o stație de autobuz din mediul rural, fanii ce prind acele locuri sunt feriți de razele soarelui. Sport.ro a dialogat cu mai mulți localnici, iar toți au avut un gând comun: „Dan Nistor este cel mai mare! A plecat de jos și a reușit să pună Rucărul pe harta fotbalistică din România”.

Cum a început Dan Nistor fotbalul Începutul lui Dan Nistor în fotbalul a fost extrem de greu, în 2007, pe când avea doar 19 ani, acesta evoluând în eșaloanele inferioare. În paralel, mijlocașul lucra și la un hotel, iar sacrificiile făcute pentru fotbal au fost importante. Șansa jucătorului a venit după un meci din finala Cupei României pe județul Argeș. Duelul era programat pe stadionul „Nicolae Dobrin”, iar Dan Nistor a fost cel mai bun de pe teren, acesta fiind ulterior transferat la Curtea de Argeș. Mutarea s-a arătat a fi inspirată, cariera sa cunoscând o ascensiune continuă de la acel moment. „Era într-o vineri seara și a doua zi aveam o finală de Cupa României pe județ. Jucam pe stadionul Nicolae Dobrin. Prietenii mei de la Rucăr îmi spuneau că jucăm a doua zi la Pitești. Eu lucram la un hotel și intram la 19:00 și ieșeam la 7:00 dimineața. Țin minte că ne-am urcat 5-6 inși într-un Logan și am mers la Pitești. Nici ghete de fotbal n-aveam. Mi-a adus un prieten foarte bun niște ghete filet. Era o căldură infernală, vreo 30 și ceva de grade! Când am pășit ca fotbaliștii mari să vedem gazonul înainte de meci. Era verde și frumos și mi-am zis: ”Vreau să fac ceva. Ori ajung paznic la hotel, ori de aici mi se lansează cariera”. La acel meci am făcut spectacol!”, a povestit Dan Nistor într-un interviu oferit pentru iAMsport

Dan Nistor a fost vândut pe șapte mingi și un rând de echipament Cum Rucăr nu se afla într-o ligă importantă, clubul a trebuit să se mulțumească doar cu șapte mingi și un rând de echipament în schimbul jucătorului. La doar 6 ani distanță, Dan Nistor ajungea în Franța, la Evian, iar acesta a trimis un rând de echipament cadou echipei care l-a format. „Dan Nistor a fost vândut prima dată pe șapte mingi și un rând de echipament. Regret și acum că mingile și echipamentul n-au fost în totalitate aduse. Când am ajuns la Evian, în Franța, și asta poate să o confirme și profesorul de acolo, le-am făcut cadou din partea mea un rând de echipament. Erau 18 șorturi, tricouri și perechi de jambiere de la Evian, pentru că așa era normal. Plus că cei de la Primăria Rucăr au luat destul de mulți bani. Era vorba de grila de formare și au înaintat niște documente și au luat banii”, a mai adăugat Dan Nistor.

Cum arată cariera lui Dan Nistor Dan Nistor a făcut primii pași în fotbal la Rucăr, iar în 2007 a făcut pasul la Curtea de Argeș. Ulterior a fost împrumutat la Muscelul Câmpulung și Dacia Mioveni, ca în 2010 Pandurii Târgu Jiu să ofere 200.000 de euro în schimbul său. După trei ani foarte buni la Târgu Jiu, Nistor făcea subiectul unui transfer în Franța, la Evian. Acesta rezista doar jumătate de an în Hexagon, ca apoi să revină la Pandurii. De-a lungul carierei, mijlocașul a mai fost legitimat la Dinamo, CFR Cluj, Universitatea Craiova și U Cluj. La capitolul trofee, jucătorul a cucerit un titlu alături de CFR Cluj, o Cupă și o Supercupă cu Universitatea Craiova și o Cupă a Ligii cu Dinamo. 515 meciuri a adunat Dan Nistor în SuperLiga

7 selecții a bifat mijlocașul în echipa națională