Reacția lui Adrian Mihalcea după ce UTA a pierdut cu Dinamo: „Anapoda, ilogic, nu înțeleg”

La finalul confruntării, Adrian Mihalcea, antrenorul oaspeților, s-a arătat contrariat de noul regulament, care prevede ca un fotbalist să stea pe tușă un minut minimum, dacă jocul a fost întrerupt pentru că avea nevoie de îngrijiri medicale. UTA a încasat astfel primul gol cu Dinamo, în minutul 42, de la Armstrong, când Pospelov a rămas pe margine.

Reacția lui Adrian Mihalcea după Dinamo - UTA 2-0

Mihalcea a subliniat, de asemenea, că în momentul de față problemele financiare de la UTA nu îi afectează pe elevii săi din punct de vedere sportiv.

„Am întâlnit o echipă foarte agresivă și motivată. Am încercat în multe momente și am respectat foarte bine planul de joc de a sta foarte compacți aproape de jumătatea noastră și de a pleca pe contraatac. Din păcate, am luat acel gol în ultimul minut al primei reprize. Altfel cred eu că s-ar fi desfășurat jocul.

După am încercat să ieșim puțin mai sus. S-au deschis niște spații de care ei au profitat și așa a venit golul doi, au profitat de acea greșeală. O victorie meritată pentru Dinamo, dar i-am felicitat pe băieți pentru că s-au luptat pentru fiecare minge și au încercat să îi pună în dificultate. Încheiem o săptămână cu trei meciuri încărcate pentru noi, vom merge mai departe. Nu se aștepta nimeni să câștigăm cu Dinamo, trebuie să facem mai mult.

(n.r.- despre primul gol, când UTA a fost în inferioritate numerică) Este o decizie schimbată acum două săptămâni. Regulamentul, de fapt, e schimbat. Orice întrerupere a meciului vine automat cu așteptarea timp de un minut a celui pentru care s-a făcut oprirea jocului. E anapoda un pic, e ilogic, nu înțeleg. Ăsta e regulamentul, am întrebat, ni s-a explicat frumos. Păcat că pe o astfel de decizie am luat gol.

Mihalcea: „Discuțiile rămân în birou”

Știam ce atmosferă va fi la meci. Le-am cerut mai mult curaj la pauză. Au avut, însă nu suficient cât să plecăm cu un rezultat pozitiv. Sunt mulțumit, în mare, cu ce au realizat băieții mei. Am întâlnit echipa care n-a pierdut acasă, e foarte greu. E o echipă foarte bună, am declarat că se va bate pentru cupele europene. După vine play-off-ul și se poate întâmpla orice.

(n.r.- despre problemele UTA-ei, care riscă să fie depunctată) Aceste discuții și aceste răbufniri le-am discutat și le-am închis, cel puțin din punctul meu de vedere, în birouri. Nu e cazul să le detaliez. Oamenii știu situația, Aradul nu este atât de mare. Băieții îmi arată că nu bagă în seamă din punct de vedere sportiv problemele care sunt. Când starea de spirit din vestiar se va deteriora, vom vedea. Din punctul meu de vedere, discuțiile rămân în birou. Nu vreau să comentez”, a declarat Adrian Mihalcea, la flash-interviu.