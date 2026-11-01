LIVE VIDEO Strasbourg - Auxerre ACUM pe VOYO! Urmează Olympique Lyon, AS Monaco și Olympique Marseille în maratonul Ligue 1

Strasbourg - Auxerre ACUM pe VOYO! Urmează Olympique Lyon, AS Monaco și Olympique Marseille în maratonul Ligue 1 Ligue 1
SPORT.RO
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Ligue 1 se vede în exclusivitate pe VOYO!

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Ligue 1strasbourgAuxerremarseille
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Toate meciurile din Ligue 1 se văd în exclusivitate pe platforma VOYO.

Strasbourg - Auxerre, ACUM pe VOYO

Lyon - Angers, de la 18:15, LIVE pe VOYO 

Paris FC - Monaco, de la 18:15, LIVE pe VOYO

Olympique Lyon - Angers, de la 18:15, LIVE pe VOYO

Olympique Marseille - Toulouse, de la 21:45, LIVE pe VOYO

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Barcelona vrea să transfere de la PSG! Catalanii doresc starul de 80 de milioane de euro

Tehnicianul a implementat un joc extrem de ofensiv, însă și faza de apărare trebuie să se ridice la același nivel. În acest sens, Barcelona pregătește deja o ofertă pentru Pacho, fundaș cotat la 80 de milioane de euro.

Jurnalistul Ekrem Konur a dezvăluit că gigantul din La Liga dorește să îl oferteze pe fundașul din Ecuador în mercato de iarnă. Totuși, PSG va cere o sumă importantă în schimbul lui Pacho, în condițiile în care acesta mai are contract până în 2031 cu parizienii.

„Barcelona pregătește o ofertă pentru fundașul central de la Paris Saint-Germain, Willian Pacho, în fereastra de transferuri din ianuarie. Internaționalul ecuadorian în vârstă de 25 de ani s-a alăturat celor de la PSG în august 2024 și are contract până în 2031.

Se pare că Barcelona îl urmărește cu atenție pe Pacho, căutând să-și întărească linia defensivă. Manchester City și Arsenal se numără, de asemenea, printre cluburile interesate de fundașul cotat foarte bine”, a notat Ekrem Konur.

  • 80 de milioane de euro este cota lui Pacho
  • 112 meciuri, două goluri și trei pase decisive a adunat fundașul la PSG
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