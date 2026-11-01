Mirel Rădoi, pe cale să semneze! Diseară ar putea apărea la meci

Plecat de la Gaziantep pe 31 august, după un mandat în care a avut doar 7 meciuri oficiale, Mirel Rădoi și-ar putea continua cariera în Grecia. Tehnicianul ar fi dorit de Asteras Tripolis, formație care ocupă locul 11 în prima ligă, după 8 etape, cu doar 6 puncte.

Mirel Rădoi, marele favorit să preia Asteras Tripolis. Diseară ar putea fi prezent la meciul cu PAOK

Asteras tocmai s-a despărțit de antrenorul Georgios Antonopoulos (45 de ani), iar la meciul cu PAOK Salonic, de diseară, echipa va fi condusă de interimarul Giannis Kontoes (40 de ani).

Duminică, presa greacă scrie că Mirel Rădoi este marele favorit să preia Asteras. "Cele două părți se pare că ar fi în ultima fază a negocierilor", a scris Newsit.

Grecii de la SDNA plusează și anunță că "nu este exclus ca Rădoi să fie prezent pe Toumba, diseară, la meciul cu PAOK, pentru a urmări meciul din tribună".

PAOK - Asteras începe la ora 19:00. Fosta echipă a lui Răzvan Lucescu, condusă acum de italianul Alessio Lisci, ocupă locul 5, cu 15 puncte.

Cel mai cunoscut fotbalist din lotul lui Asteras este Dimitrios Kourbelis (32 de ani), mijlocaș cu aproape 60 de meciuri la naționala Greciei, care a mai jucat la Panathinaikos și Trabzonspor. În această vară s-a întors la Asteras, echipa care l-a format.

Mirel Rădoi se pregătește de o nouă aventură în străinătate

În cazul în care va semna cu Asteras, Mirel Rădoi se va afla la a cincea experiență din carieră în străinătate. Fostul selecționer al României a mai lucrat în Arabia Saudită (Al Tai), Emiratele Arabe Unite (Al Bataeh și Al Jazira) și Turcia (Gaziantep).

Cel mai lung mandat din cariera lui Rădoi a fost cel de-al doilea de la Universitatea Craiova: 44 de meciuri în intervalul ianuarie - noiembrie 2025. Tehnicianul a demisionat după o înfrângere cu UTA Arad, iar în locul său a fost numit portughezul Filipe Coelho, cel care avea să cucerească eventul cu formația din Bănie.