Mirel Rădoi, pe cale să semneze! Diseară ar putea apărea la meci

Mirel Rădoi, pe cale să semneze! Diseară ar putea apărea la meci Fotbal extern
SPORT.RO
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Mirel Rădoi (45 de ani) ar putea reveni în antrenorat, la două luni după finalul experienței de la Gaziantep.

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Mirel RadoiAsteras TripolisPAOK SalonicGrecia
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Plecat de la Gaziantep pe 31 august, după un mandat în care a avut doar 7 meciuri oficiale, Mirel Rădoi și-ar putea continua cariera în Grecia. Tehnicianul ar fi dorit de Asteras Tripolis, formație care ocupă locul 11 în prima ligă, după 8 etape, cu doar 6 puncte.

Mirel Rădoi, marele favorit să preia Asteras Tripolis. Diseară ar putea fi prezent la meciul cu PAOK

Asteras tocmai s-a despărțit de antrenorul Georgios Antonopoulos (45 de ani), iar la meciul cu PAOK Salonic, de diseară, echipa va fi condusă de interimarul Giannis Kontoes (40 de ani).

Duminică, presa greacă scrie că Mirel Rădoi este marele favorit să preia Asteras. "Cele două părți se pare că ar fi în ultima fază a negocierilor", a scris Newsit.

Grecii de la SDNA plusează și anunță că "nu este exclus ca Rădoi să fie prezent pe Toumba, diseară, la meciul cu PAOK, pentru a urmări meciul din tribună".

PAOK - Asteras începe la ora 19:00. Fosta echipă a lui Răzvan Lucescu, condusă acum de italianul Alessio Lisci, ocupă locul 5, cu 15 puncte.

Cel mai cunoscut fotbalist din lotul lui Asteras este Dimitrios Kourbelis (32 de ani), mijlocaș cu aproape 60 de meciuri la naționala Greciei, care a mai jucat la Panathinaikos și Trabzonspor. În această vară s-a întors la Asteras, echipa care l-a format.

Mirel Rădoi se pregătește de o nouă aventură în străinătate

În cazul în care va semna cu Asteras, Mirel Rădoi se va afla la a cincea experiență din carieră în străinătate. Fostul selecționer al României a mai lucrat în Arabia Saudită (Al Tai), Emiratele Arabe Unite (Al Bataeh și Al Jazira) și Turcia (Gaziantep).

Cel mai lung mandat din cariera lui Rădoi a fost cel de-al doilea de la Universitatea Craiova: 44 de meciuri în intervalul ianuarie - noiembrie 2025. Tehnicianul a demisionat după o înfrângere cu UTA Arad, iar în locul său a fost numit portughezul Filipe Coelho, cel care avea să cucerească eventul cu formația din Bănie.

Bogdan Lobonț: "Rădoi poate să ducă mai sus o echipă de nivel mediu în Grecia"

Despre posibilitatea ca tehnicianul român să ajungă la formația din Grecia s-a vorbit și în emisiunea VOYO SPORT LIVE.

Bogdan Lobonț este de părere că Mirel Rădoi ar trebui să își găsească o echipă unde să primească mai multă încredere și să stea mai mult.

„E dificil pentru că Mirel începe și face o treabă foarte bună la Craiova și pot să pun că el a pus bazele Craiovei, care este acum. Nu știu de ce a plecat de acolo, pentru că nu am înțeles mișcarea cu venirea la FCSB, de unde a plecat în Turcia după patru sau cinci etape.

În Turcia, ia echipa din mers, începe sezonul și pleacă și de acolo repede. Nu vrea ca Mirel Rădoi, pentru că eu îl consider un antrenor foarte bun, să meargă la oricare altă echipă și să stea o perioadă atât de scurtă cum a stat la ultimele lui echipe. Vreau să văd ce va face la o echipă unde va sta cel puțin un an, pentru că atunci putem să vedem adevărata lui valorare, adevăratul lui potențial, pentru că eu îl consider un antrenor foarte bun. A făcut ceva extraordinar la U21.

Poate să ducă o echipă de nivel mediu în Grecia mai sus, mi se pare că s-au bătut la cupele europene. Depinde de ce buget va avea și de modelul de joc pe care vrea să îl implementeze acolo”, a spus Bogdan Lobonț în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, la VOYO SPORT 1.

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