Kimi Antonelli mai avea nevoie de doar două puncte pentru a scrie istorie în F1, iar acest lucru s-a întâmplat în Ciudad de Mexico. Performanța este și mai impresionantă dacă ne gândim că puștiul italian a debutat în Marele Circ în sezonul precedent.

Andrea Kimi Antonelli, noul campion din Formula 1

De șase ani nu mai reușise un pilot Mercedes AMG să devină campion mondial în Formula 1. Legendarul Lewis Hamilton era ultimul pilot care obținuse această performanță, în sezonul 2020. În mod incredibil, Andrea Kimi Antonelli l-a înlocuit la Mercedes chiar pe Lewis Hamilton, când acesta a plecat la Ferrari.

Italianul devine doar al patrulea pilot din istorie care câștigă titlul la bordul unui monopost Mercedes. În acest club select se mai află nume legendare precum Juan Manuel Fangio, Nico Rosberg și Lewis Hamilton.

Triumful lui Andrea Kimi Antonelli reprezintă al zecelea titlu al piloților care ajunge în vitrina echipei Mercedes.