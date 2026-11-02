Kimi Antonelli mai avea nevoie de doar două puncte pentru a scrie istorie în F1, iar acest lucru s-a întâmplat în Ciudad de Mexico. Performanța este și mai impresionantă dacă ne gândim că puștiul italian a debutat în Marele Circ în sezonul precedent.
Andrea Kimi Antonelli, noul campion din Formula 1
De șase ani nu mai reușise un pilot Mercedes AMG să devină campion mondial în Formula 1. Legendarul Lewis Hamilton era ultimul pilot care obținuse această performanță, în sezonul 2020. În mod incredibil, Andrea Kimi Antonelli l-a înlocuit la Mercedes chiar pe Lewis Hamilton, când acesta a plecat la Ferrari.
Italianul devine doar al patrulea pilot din istorie care câștigă titlul la bordul unui monopost Mercedes. În acest club select se mai află nume legendare precum Juan Manuel Fangio, Nico Rosberg și Lewis Hamilton.
Triumful lui Andrea Kimi Antonelli reprezintă al zecelea titlu al piloților care ajunge în vitrina echipei Mercedes.
Top 10 în Marele Premiu al Mexicului
Chiar dacă a început cursa din pole-position, Lewis Hamilton a fost pus la încecare de colegul său Charles Leclerc în primul tur, iar Max Verstappen a profitat. Monegascul s-a ales inclusiv cu o penalizare de cinci secunde, după ce a tăiat un viraj în urma duelului cu Hamilton.
- Max Verstappen (Red Bull Racing)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Lando Norris (McLaren)
- George Russell (Mercedes)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Pierre Gasly (Alpine)
Top 5 cei mai tineri campioni mondiali din istoria F1
De remarcat este că dintre cei mai tineri cinci campioni mondiali din istoria F1, patru s-au luptat pe circuit în acest sezon.
- Andrea Kimi Antonelli - campion în 2026, la 20 de ani și 68 de zile
- Sebastian Vettel - campion în 2010, la 23 de ani și 133 de zile
- Lewis Hamilton - campion în 2008, la 23 de ani și 300 de zile
- Fernando Alonso - campion în 2005, la 24 de ani și 57 de zile
- Max Verstappen - campion în 2021, la 24 de ani și 73 de zile
Calendarul F1 mai are patru curse programate pentru acest final de sezon, însă două dintre evenimente se află sub semnul întrebării. Totul din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Etapele rămase ar trebui să aibă loc în Brazilia, Las Vegas, Qatar și Abu Dhabi.
Există șanse ca sezonul 2026 să se încheie după cursa din Las Vegas, dacă alte circuite nu vor fi introduse în calendar pe ultima sută de metri pentru a înlocui cursele din Orientul Mijlociu. Echipele și piloții nu și-ar dori să riște organizarea unui Mare Premiu în apropierea războiului.