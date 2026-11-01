Jack Grealish, exclus din lot după ce a petrecut două nopți: ”Au băut, au cântat și au plecat acasă foarte târziu”

Două nopţi de petrecere, un antrenament ratat şi, prin urmare… o sancţiune. Jack Grealish a fost exclus din lotul echipei Everton pentru meciul din Cupa Ligii împotriva lui Newcastle de joi (victorie cu 3-1 a celor de la Toffees), pentru o „încălcare a regulamentului disciplinar”.

„Nu voi da niciun detaliu, este o decizie a clubului şi o susţin”, a explicat antrenorul său, David Moyes.

Potrivit Daily Mail, jucătorul englez, împrumutat de la Manchester City, ar fi lipsit de la antrenamentul de luni, 26 octombrie.

Grealish lipsise deja de la înfrângerea cu 2-0 din Premier League împotriva lui Arsenal, de weekendul trecut. Conducerea clubului justificase iniţial această absenţă prin motive medicale.

Pentru că Jack Grealish nu şi-a pierdut deloc pofta de petrecere. Potrivit The Sun, jucătorul în vârstă de 31 de ani a avut două ieşiri nocturne consecutive, pe 19 şi 20 octombrie. Prima seară: Londra, unde câştigătorul Ligii Campionilor din 2023 a participat la gala Pride of Britain Awards.

Odată ceremonia încheiată, s-a îndreptat spre BAM Karaoke Box, în compania mai multor prieteni. În program: cântece, băuturi alcoolice şi petrecere până în zori. „Au băut câteva pahare, au cântat câteva melodii şi au plecat foarte târziu”, povesteşte o sursă citată de tabloid. O primă noapte prelungită, înainte de a o lua de la capăt a doua zi…

A doua seară de neuitat la un meci PSG-Barça într-un pub

După ce a participat marţi la antrenamentul echipei Everton, Grealish revine în centrul atenţiei cu ieşirile sale nocturne. De data aceasta, întâlnirea a avut loc într-un pub irlandez din Wilmslow, unde s-a reunit cu coechipierii săi Jordan Pickford şi Tyler Dibling, precum şi cu Kyle Walker. Se pare că grupul a urmărit meciul din Liga Campionilor dintre PSG şi FC Barcelona într-o sală privată. „Erau bine dispuşi şi toţi beau mult, inclusiv Jack”, afirmă un martor pentru The Sun.

Deşi Everton nu a stabilit nicio legătură între aceste ieşiri nocturne şi sancţiunea aplicată, internaţionalul englez, deja obişnuit să facă senzaţie în presă din cauza escapadelor sale din afara terenului, se află din nou în centrul atenţiei

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