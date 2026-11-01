La doar trei zile după ce a reușit o dublă în victoria cu Lecce, scor 5-1, atacantul român a fost trimis pe teren în minutul 30 de Massimiliano Alvini.

Raimondo s-a accidentat în minutul 27, după o intrare dură a lui Zakaria Aboukhlal, care l-a lovit cu talpa în zona gleznei. Fotbalistul lui Torino a primit doar cartonaș galben. Atacantul lui Frosinone a încercat să continue, însă nu a mai putut.

Ce notă a primit Daniel Bîrligea după Frosinone - Torino 2-0

Bîrligea a primit nota 7,2 din partea celor de la Flashscore și 7,1 din partea specialiștilor de la SofaScore.

Românul a avut două șuturi pe poartă, ambele din interiorul careului, și a înregistrat un xG de 0,25. A atins mingea de 25 de ori, a câștigat patru dintre cele opt dueluri și a creat o ocazie mare. În defensivă, a avut trei respingeri și patru recuperări.

Frosinone a deschis scorul în minutul 48, prin Fares Ghedjemis, care a finalizat după pasa lui Giorgi Kvernadze. Giacomo Calo a stabilit rezultatul final în minutul 90+3.

Bîrligea ar putea fi titular în următoarea etapă

În urma acestui succes, Frosinone a ajuns la 20 de puncte și ocupă locul al șaselea în Serie A, la unul în spatele lui AC Milan și la opt de liderul Lazio.

Accidentarea lui Raimondo ar putea să-i ofere lui Bîrligea șansa de a bifa prima titularizare în campionat. Atacantul ar putea începe din primul minut partida din deplasare cu Cagliari, programată sâmbătă, 7 noiembrie, de la ora 16:00.