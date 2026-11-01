”Fiara” a reacționat după conflictul dintre Pancu și Diana Șucu

După Rapid - Csikszereda 2-0, a existat un conflict indirect între Diana Șucu, soția patronului Dan Șucu, și Daniel Pancu, antrenorul clubului din Giulești.

Pentru duelul cu Csikszereda, Daniel Pancu a mizat încă din primul minut pe Andrei Șucu, fiul lui Dan Șucu. La pauză l-a schimbat însă, iar după meci a dat de înțeles că nu are încă maturitatea necesară să înțeleagă automatismele de joc.

Apoi, Diana Șucu a venit cu un mesaj plin de metafore pe rețelele social media, iar Daniel Pancu a publicat un citat din Aristotel la câteva ore după ce mama lui Andrei Șucu a șters mesajul.

”Fiara” Marius Lăcătuș a reacționat în urma conflictului de la Rapid: ”Și asta cu tortul... Adică sunt două torturi ale noastre, ale familiei. Rapid nu este doar al familiei Șucu. Din moment ce postezi asemenea lucru, lași loc de interpretări”, a spus Lăcătuș la Digi Sport.

Ce a spus Daniel Pancu despre Andrei Șucu

”Andrei Șucu, rămân la vorbele mele de când a debutat cu gol (n.r. cu FC Argeș): are nevoie de multe jocuri pentru a putea fi pregătit să joace la o echipă ca Rapid.

El se străduiește, dar nu... La un moment dat se sufocase. El avea o mare stare de nemulțumire, nu poate să înțeleagă, nici eu nu înțelegeam la 18 ani ce înseamnă fotbalul adevărat. I-am spus și părintelui (n.r. lui Dan Șucu), nu-i ușoară nici situația mea, i-am spus că nu fac decât să-l protejez.

Dacă are nevoie de minute, trebuie să intre pe un fond bun. Dacă situația e strânsă, i-aș face mai mult rău să-l bag. Părinții au dorință și eu aș avea în locul lor, dar din partea lui era nemulțumirea, că nu înțelege niște lucruri, n-are cum să-l ducă mintea la anii ăștia, nici pe mine nu mă ducea. Te crezi Mihai Viteazul...”, a spus Pancu.

Ce a spus Diana Șucu despre Daniel Pancu

”Oare câți dintre noi, adulți sau copii, am deschide frigiderul, am vedea două torturi superbe, știind că sunt ale familiei noastre și, într-o măsură, și ale noastre, și am avea răbdarea să așteptăm să ne vină rândul să gustăm?

Poate că primul impuls ar fi să ne dorim un tort întreg. E al nostru, al familiei noastre… Și totuși, uneori, îți dorești doar să guști. Nici măcar o felie. Doar o îmbucătură mică, atât cât să-i simți gustul, să-i descoperi aromele și să înțelegi ce ingrediente îl fac atât de special. Să-l cunoști prin propriile simțuri, dincolo de ceea ce ți-au povestit ceilalți.

A muncit, s-a antrenat și și-a dorit să afle unde se află cu pregătirea lui. Acea mică îmbucătură însemna și o întrebare sinceră: cât am învățat și cât mai am de învățat?

Copiii noștri nu visează cu toții să fie Mihai Viteazul ori Neil Armstrong. Au însă visurile lor, un țel și multă dorință. Vor să încerce, să înțeleagă prin propria experiență, să parcurgă fiecare etapă și să descopere ce mai au de construit în ei. Iar pentru a te pune la încercare, sub privirile atâtor oameni, îți trebuie curaj, demnitate și puterea de a rezista.

Mă întreb dacă noi, oamenii mari, mai știm să privim cu îngăduință un început. Dacă mai avem răbdarea să vedem munca din spatele unei încercări și modestia unui tânăr care acceptă să afle cât mai are de învățat. Uneori, un strop de înțelegere îl poate ajuta să facă următorul pas.

Mă gândesc la lecția din 'Dacă' a lui Kipling: să-ți păstrezi cumpătul când în jur se ridică glasurile, să ai încredere în tine și să lași loc îndoielii, să întâmpini reușita și dezamăgirea cu aceeași demnitate și să continui să muncești.

Asta îi doresc: să poată auzi ce îi este de folos, să învețe și să meargă înainte, păstrându-și sufletul bun.

Iar eu, ca mamă, știu câtă răbdare, câtă muncă și câtă speranță au încăput în acea mică îmbucătură”, a scris Diana Șucu pe contul ei de Instagram.