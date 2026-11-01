Eugenie Bouchard a atras toate privirile cu ținuta de Halloween. Ce ținută extravagantă a ales

Canadianca a publicat pe rețelele de socializare imagini în care a recreat costumul purtat de Britney Spears la gala premiilor VMA din 2001, în timpul interpretării piesei „I’m A Slave For You” . Dacă artista americană a urcat atunci pe scena de la Metropolitan Opera House din New York cu un piton albinos viu, numit Bananas, și alături de un tigru, fosta jucătoare de tenis a folosit un șarpe din plastic.

Universitatea Craiova - FC Botoșani, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 17:30. Revenire la olteni! Echipele de start

Universitatea Craiova - FC Botoșani, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 17:30. Revenire la olteni! Echipele de start

Oțelul - Sepsi 0-1, ACUM, pe Sport.ro! Deschidere de scor în minutul 68

Oțelul - Sepsi 0-1, ACUM, pe Sport.ro! Deschidere de scor în minutul 68

”Unul dintre cei mai buni!” Antrenorul lui Andrei Rațiu ridică semne de întrebare legate de viitorul românului

”Unul dintre cei mai buni!” Antrenorul lui Andrei Rațiu ridică semne de întrebare legate de viitorul românului

Adrian Mutu, fără menajamente față de un antrenor din Superligă: „Cel mai mare instigator din fotbal”

„Gladiatorul” care băga spaima în Liga 1: „Era un tanc! Dacă nu era tribuna, îl călca mașina!”

Daniel Pancu i-a întors-o Dianei Şucu cu un citat din Aristotel: „Spune nimic şi fii un nimic”

Victor Pițurcă, la FCSB? Dorința lui Gigi Becali după umilința din Cupa României: „Asta face el”

Eugenie Bouchard, apariție sexy

„E Britney, c*rvă”, a spus Bouchard către cameră înainte de a-și prezenta ținuta, după care a ieșit în oraș alături de o prietenă costumată în pirat.

Retrasă din tenis în vara anului trecut, Bouchard s-a orientat către televiziune pe parcursul sezonului 2026, lucrând ca analist și comentator pentru BBC la Wimbledon și pentru ESPN la US Open. În paralel cu activitatea din media, sportiva din Canada concurează în circuitul profesionist de pickleball PPA.