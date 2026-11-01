Canadianca a publicat pe rețelele de socializare imagini în care a recreat costumul purtat de Britney Spears la gala premiilor VMA din 2001, în timpul interpretării piesei „I’m A Slave For You”. Dacă artista americană a urcat atunci pe scena de la Metropolitan Opera House din New York cu un piton albinos viu, numit Bananas, și alături de un tigru, fosta jucătoare de tenis a folosit un șarpe din plastic.
Eugenie Bouchard a atras toate privirile cu ținuta de Halloween. Ce ținută extravagantă a ales
Eugenie Bouchard (32 de ani), fostul număr 5 mondial și finalistă la Wimbledon, a sărbătorit Halloweenul printr-o apariție spectaculoasă, inspirată din cultura pop.
Eugenie Bouchard, apariție sexy
„E Britney, c*rvă”, a spus Bouchard către cameră înainte de a-și prezenta ținuta, după care a ieșit în oraș alături de o prietenă costumată în pirat.
Retrasă din tenis în vara anului trecut, Bouchard s-a orientat către televiziune pe parcursul sezonului 2026, lucrând ca analist și comentator pentru BBC la Wimbledon și pentru ESPN la US Open. În paralel cu activitatea din media, sportiva din Canada concurează în circuitul profesionist de pickleball PPA.
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