După șase ani petrecuți în cadrul clubului, Daniel Carciug și-a anunțat demisia pe 17 martie 2026, după o perioadă în care a fost contestat de o parte dintre suporteri.

Carciug susține că a încercat să plece încă de acum doi ani, însă conducerea și colegii l-au convins să rămână. În cele din urmă, a decis că este momentul să facă pasul, după ce ultimii doi ani au devenit foarte dificili.

Fostul director de marketing a vorbit și despre controversa provocată de declarațiile sale referitoare la strategia de atragere a fanilor. Acesta susține că Rapid trebuie să se concentreze mai mult pe copii și pe generațiile tinere.

De asemenea, Daniel Carciug a abordat și conflictul cu Cristi Săpunaru, fostul căpitan al Rapidului, care l-a dat în judecată după scandalul imaginilor cu băuturi alcoolice din vestiar. Săpunaru l-a acuzat că a încercat să-l denigreze prin publicarea acestora.

”Tot ce s-a spus de plecarea mea este neadevărat”

”Orice despărțire lasă urme, dar eu de 2 ani tot încercam să părăsesc poziția de oficial al Rapidului. Prima dată mi-am dat demisia acum 2 ani, simțeam că am nevoie de altceva, simțeam nevoia de altceva, dar de fiecare dată m-au convins colegii și cei din conducere. Nu mi-a părut rău atunci că m-au convins, dar acum m-am bucurat că am făcut pasul acesta. Lumea nu înțelege ce stres presupune munca într-un club de fotbal. Ultimii 2 ani au fost un coșmar efectiv, să lucrezi într-un stres continuu, să fii asaltat zilnic de mesaje de la oameni care se uită la tine și văd în tine inamicul numărul 1, ca omul care vrea răul Rapidului. Mă bucur că am reușit să îmi dau demisia, acesta a fost obiectivul în 2026, s-a întâmplat pe 17 martie.

Tot ce s-a scris în presă de plecarea mea e ceva neadevărat. Eu mi-am dat demisia, clubul a confirmat. Au fost oameni care s-au bucurat, mai ales suporteri, dar aceștia nu cunosc realitatea de multe ori și eu am făcut greșeli, dar nu cele pe care le cred ei. Oamenii au început să se uite la mine ciudat când am vorbit de importanța suporterilor și rolul lor în marketingul unui club de fotbal modern. Postarea pe care o tot contestă oamenii reprezintă o schimbare de paradigmă. A venit după o conferință la care am participat la Mallorca, unde pe scenă erau directoarea de marketing de la Everton cu directorul de la Liverpool. Ei au spus la unison că astăzi competiția lor, în termeni de marketing, este mall-ul, este social media. Sigur că suporterii înflăcărați își propagă identitatea fotbalistică, dar aceia sunt puțini. Eu am fost obsedat de a converti cât mai mulți copii, de a atrage cât mai mulți prin diverse evenimente.

Problema la Liverpool, de exemplu, este dispariția factorului local. Este o problemă care ne va lovi și pe noi în câțiva ani și nici nu o înțelegem. În ultimele 6 luni am căutat cauzele pentru care nu mai vine lumea la stadion. Am analizat mai mulți factori, la bulgari este la fel, în Moldova. Ungaria e puțin diferit, Turcia stă cel mai bine. Principala cauză o reprezintă experiența de la intrarea pe stadion. De aceea nu vin fanii, nu au ce să vadă. Cluburile din România nu construiesc strategii să atragă noile generații către stadioane. Și copiii se vor duce în alte direcții. Cluburile care vor face asta vor avea doar de câștigat.

Eu cred că suporterul român e suporter de context. Uite la FCSB, s-a poziționat ca o echipă câștigătoare, iar fanii au așteptări mari. Când nu câștigă, este o problemă. De aceea depinde ce vrei să construiești. FCSB are cei mai mulți fani din România. Fanul are ca atribut identificarea light cu o echipă. Suporterul este cel care face acțiuni concrete, care vine la meci, își cumpără produse, susține clubul cum poate el”, a spus fostul oficial la Sport Total FM.