Tăcerea s-a așternut pe Arena Națională în memoria victimelor de la Colectiv, cel mai tragic eveniment din România după Revoluția din 1989.

Moment de reculegere la Dinamo - UTA

Imediat după fluierul arbitrului Marcel Bîrsan, care a indicat finalul minutului de reculegere, s-a strigat puternic „Colectiv, Colectiv”.

Pe 30 octombrie 2015, 64 de persoane au decedat în urma incendiului de la clubul Colectiv, iar alte 185 au fost rănite.

Dinamo - UTA, LIVE TEXT pe Sport.ro

De asemenea, la Dinamo - UTA momentul de reculegere s-a ținut și în memoria jurnalistului Răsvan Apostolescu, decedat pe 27 octombrie 2026, la 66 de ani.

Duelul Dinamo - UTA este redat acum în format LIVE FOTO & TEXT de site-ul Sport.ro, care va transmite cele mai importante faze ale jocului.