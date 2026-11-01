Nuno Campos: ”Jucătorii s-au îmbunătățit mult, dar e loc de mai bine!”

Danny Armstrong a deschis scorul pe finalul primei reprize, în timp ce Pinto a dublat avantajul formației din Ștefan cel Marei în minutul 67.

La finalul partidei, Nuno Campos a lăudat jocul echipei sale și a tras concluziile după victoria cu UTA Arad.

”Am făcut multe eforturi pentru a obține acest rezultat. E important ca toți jucătorii să înțeleagă ce fac pe teren. Toate golurile sunt importante, muncim împreună. Suntem puternici, avem idei clare. E dificil de jucat împotriva noastră, asta vrem să construim aici.

Tot timpul avem lucruri de îmbunătățit, jucăm împotriva multor echipe, au diferite tipuri de joc, trebuie să pregătim bine meciurile. Trebuie să înțelegem mai bine ce spații avem. Trebuie să înțelegem foarte bine ce fac adversarii, ce trebuie să facem noi în defensivă și în atac. Încercăm să ducem jucătorii la un alt nivel. S-au îmbunătățit mult, dar e loc de mai bine.

Eu analizez adversarii de fiecare dată, la orice detaliu, strategic îmbunătățim niște lucruri. Avem șapte meciuri acasă, șapte victorii, e greu să facem așa ceva. Este important să câștigi fiecare meci. Suporterii reușesc ceva important, ne ajută mereu, trebuie să fie încântați de echipă, suntem o mare familie. E greu să fim opriți, dar depinde ce facem pe teren și în timpul săptămânii.

Obiectivul este să câștigăm fiecare meci, la final, nu contează ce spunem. Suntem în noiembrie, nimic nu s-a întâmplat acum, trebuie să câștigăm fiecare meci, să avem ambiție, să ne păstrăm stilul, identitatea. Cred că lucrurile merg bine acum și trebuie să continuăm”, a spus Nuno Campos după meci.