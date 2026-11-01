Alin Roman a explicat unde a greșit UTA contra lui Dinamo: „Asta vorbeam și la pauză”

Alin Roman a explicat unde a greșit UTA contra lui Dinamo: „Asta vorbeam și la pauză” Superliga
Alexandru Hațieganu
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Dinamo a învins-o duminică, pe teren propriu, scor 2-0, pe UTA, în etapa a 14-a din Superligă.

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Din articol

La flash-interviu, mijlocașul Alin Roman (32 de ani) a susținut că el și coechipierii săi de la UTA au intrat în meci cu prea mult respect pentru liderul Dinamo. 

Reacția lui Alin Roman după Dinamo - UTA 2-0

„I-am lăsat prea ușor. Nu știu nici la faza cu Pospelov, dacă e ok sau nu, îi las pe specialiști. Cu toate astea, ne-am creat ocazii. Am controlat pe anumite părți meciul. Nu ne-a ieșit în meciul ăsta.

Noi am jucat prost în deplasare, ne bazăm pe meciurile de acasă. Încercăm să reglăm și problema asta. Am avut câteva încercări, nu mi-a intrat. Dacă îmi intra, la 2-1 se desfășura altfel meciul, puneam altă presiune. Am pus destul de multă presiune pe ei și așa. Era clar că ei vor găsi spații, erau destul de mari. Au fructificat ocaziile mai bine.

Chiar asta vorbeam și la pauză. Am intrat un pic pe vârfuri, să nu îi lovim, în ghilimele, să jucăm mai tare. Am greșit aici un pic. Prea mult respect. Acasă facem asta bine, iar aici ne-am ferit un pic. Știam că venim pe un stadion frumos, o echipă bună cu galerie care să îi împingă de la spate. Am încercat să îi facem să nu le iasă jocul și să îi prindem pe contraatac. Asta am pregătit. Am reușit 40 de minute, dar după nu.

Situația domnului Mihalcea nu o știu. Nu sunt în măsură să vorbesc despre asta. Sunt probleme. În România la echipele de la jumătatea clasamentului sunt peste tot. Eu am fost și pe la Iași, ne-am obișnuit cu situația asta.

Pe noi, pe români, nu ne afectează foarte tare. Știm că ne primim banii, dacă rămânem în Liga 1. Dacă retrogradăm, nu. Asta e cam certitudine. Nu e normal să fie așa, dar eu cred că se vor regla și problemele astea financiare”, a declarat Alin Roman.

Imagini din Dinamo - UTA

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Caseta meciului

  • Dinamo: Bellaarouch – D. Irimia (Benavides 84'), Pascual, Stoinov, Opruţ – Armstrong (Tarbă 84'), Alberto Soro, Verreth, Diogo Pinto (M. Karamoko 72') – Zandbergen (Hintsa 88'), Cîrjan (Al. Musi 88'). Antrenor: Nuno Campos
  • UTA: M. Rosa – Ouaneh, Benga, Pospelov, Alomerovic (R. Bădescu 85') - Mino Sota (A. Ivanov 76'), A. Roman – El Sawy (Ţăroi 75'), Papeau, Hakim Abdallah – M. Coman (Tzionas 58'). Antrenor: Adrian Mihalcea
  • Cartonaşe galbene: Opruţ 74', Pascual 77' / M. Coman 40', R. Bădescu 88', Papeau 89'
  • Au marcat: Armstrong 44', Pinto 67'
  • Arbitri: Marcel Bîrsan - Daniel Ilinca, Ionuţ Neacşu
  • Arbitri VAR: Cătălin Popa - Lucian Rusandu

Dinamoviştii revin pe prima poziţie a clasamentului, având 33 de puncte, în timp ce UTA se află pe poziția a 10-a, cu 18 puncte.

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