Alin Roman a explicat unde a greșit UTA contra lui Dinamo: „Asta vorbeam și la pauză”

La flash-interviu, mijlocașul Alin Roman (32 de ani) a susținut că el și coechipierii săi de la UTA au intrat în meci cu prea mult respect pentru liderul Dinamo.

Reacția lui Alin Roman după Dinamo - UTA 2-0

„I-am lăsat prea ușor. Nu știu nici la faza cu Pospelov, dacă e ok sau nu, îi las pe specialiști. Cu toate astea, ne-am creat ocazii. Am controlat pe anumite părți meciul. Nu ne-a ieșit în meciul ăsta.

Noi am jucat prost în deplasare, ne bazăm pe meciurile de acasă. Încercăm să reglăm și problema asta. Am avut câteva încercări, nu mi-a intrat. Dacă îmi intra, la 2-1 se desfășura altfel meciul, puneam altă presiune. Am pus destul de multă presiune pe ei și așa. Era clar că ei vor găsi spații, erau destul de mari. Au fructificat ocaziile mai bine.

Chiar asta vorbeam și la pauză. Am intrat un pic pe vârfuri, să nu îi lovim, în ghilimele, să jucăm mai tare. Am greșit aici un pic. Prea mult respect. Acasă facem asta bine, iar aici ne-am ferit un pic. Știam că venim pe un stadion frumos, o echipă bună cu galerie care să îi împingă de la spate. Am încercat să îi facem să nu le iasă jocul și să îi prindem pe contraatac. Asta am pregătit. Am reușit 40 de minute, dar după nu.

Situația domnului Mihalcea nu o știu. Nu sunt în măsură să vorbesc despre asta. Sunt probleme. În România la echipele de la jumătatea clasamentului sunt peste tot. Eu am fost și pe la Iași, ne-am obișnuit cu situația asta.

Pe noi, pe români, nu ne afectează foarte tare. Știm că ne primim banii, dacă rămânem în Liga 1. Dacă retrogradăm, nu. Asta e cam certitudine. Nu e normal să fie așa, dar eu cred că se vor regla și problemele astea financiare”, a declarat Alin Roman.