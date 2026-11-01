VIDEO Ce a remarcat MVP-ul meciului Dinamo - UTA 2-0: ”Asta fac toate echipele când joacă împotriva lui Dinamo”

Ce a remarcat MVP-ul meciului Dinamo - UTA 2-0: ”Asta fac toate echipele când joacă împotriva lui Dinamo” Superliga
SPORT.RO
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”Câinii” rămân pe locul 1 în Superligă și după această etapă.

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Dinamodanny armstrongAlberto SoroDiogo PintoAlaa Bellaarouch
Din articol

Dinamo Bucureşti a învins-o pe UTA Arad fără probleme, cu scorul de 2-0 (1-0), duminică seara, pe Arena Naţională, în etapa a 14-a din Superligă.

Danny Armstrong și Diogo Pinto, marcatorii ”câinilor”

Scoţianul Danny Armstrong (44) a deschis scorul cu un şut frumos de la 25 de metri, iar portughezul Diogo Pinto (67) a majorat diferenţa din pasa inteligentă a lui Alberto Soro

Dinamo a marcat primul gol într-un moment în care UTA juca în zece, fundaşul Dmitro Pospelov fiind ieşit pe margine timp de un minut, conform prevederilor regulamentare

Dinamo a mai avut ocazii de gol prin Dean Zandbergen (10) şi Armstrong (37), în timp ce UTA a avut două bare, la şuturile trimise de Marinos Tzionis (78) şi Alin Roman (78), dar şi şuturi periculoase expediate de Jayson Papeau (28) şi Roman (80), ambele respinse de portarul Alaa Bellaarouch.

Dinamo e neînvinsă în campionat de 13 meciuri consecutive, în care are 10 victorii şi trei egaluri, notează Agerpres.

Scoțianul a fost din nou omul meciului

Sofascore l-a desemnat pe Danny Armstrong jucătorul meciului, cu o notă de 8.4.

”Un meci minunat, am avut o primă repriză foarte bună, iar pentru mine a fost ceva special pentru că fiica mea s-a aflat pentru prima dată la un meci.

Adversarii noștri s-au apărat bine. Toate echipele își schimbă stilul atunci când joacă împotriva lui Dinamo!

Meciul de azi s-a terminat, am luat cele trei puncte, acum ne concentrăm pe următorul meci, cel cu Argeș.

(Ce-i lipsește lui Dinamo?) Fundașii sunt fantastici, portarul la fel, Diogo (n.r. - Pinto) a făcut încă un meci fantastic după cel de la mijlocul săptămânii (n.r. - hat-trick-ul din Cupă), jucătorii trebuie să fie răbdători pentru că, uite, tuturor le vine rândul să joace, până la urmă fotbalul este un joc de echipă”, a declarat la final Danny Armstrong, la microfonul DigiSport.

Foto: Sport Pictures

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