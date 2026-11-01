La o săptămână după marea victorie din derby-ul cu FC Barcelona (2-1), Real Madrid și-a făcut imediat meciul ușor pe terenul lui Racing Santander.

Real Madrid, victorie la scor cu Racing Santander

Kylian Mbappe a deschis scorul din penalty, în minutul 11, iar Jude Bellingham a dublat avantajul și a ajuns la 50 de goluri în tricoul blanco. Scorul final a fost stabilit de Yan Diomande, în minutul 36, cu un șut puternic din afara careului.

Pentru Racing Santander a fost primul eșec suferit pe teren propriu în acest sezon de LaLiga, în timp ce Real Madrid a ajuns la cinci victorii consecutive în toate competițiile.

Trupa lui Jose Mourinho a reușit și o performanță care nu s-a mai văzut la Real Madrid de doi ani și jumătate: trei goluri marcate în prima repriză a unui meci de campionat jucat în deplasare. Precedenta astfel de demonstrație s-a înregistrat în mai 2024, la un meci cu Valencia, potrivit Opta.

Real Madrid ocupă locul 3 în LaLiga după 11 etape, cu 27 de puncte, doar trei sub liderul FC Barcelona și unul sub Atletico Madrid. În etapa viitoare, formația lui Jose Mourinho va înfrunta Valencia, în deplasare, în timp ce primele două clasate vor avea meci direct pe "Metropolitano".