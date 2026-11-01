GALERIE FOTO Bijuterie de gol în Dinamo - UTA!

Bijuterie de gol în Dinamo - UTA! Superliga Foto: Dinamo (Facebook).
Alexandru Hațieganu
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Dinamo - UTA, duel contând pentru etapa a 14-a din Superliga României, este redat în format LIVE FOTO & TEXT pe Sport.ro.

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Din articol

Danny Armstrong (29 de ani) a deschis scorul în minutul 44 din Dinamo - UTA, după ce a primit mingea de la Alberto Sora.  

Daniel Armstrong, eurogol în Dinamo - UTA

Armstrong a șutat cu efect, de la aproximativ 23 de metri, fără speranțe pentru portarul Marcio Rosa, care a plonjat în zadar.

Scoțianul ce evoluează pe postul de extremă dreapta a ajuns astfel la al șaselea gol în 14 apariții din Superligă. El mai are în cont și alte 10 pase decisive!

Daniel Armstrong, eurogol în Dinamo - UTA / Foto: Digi Sport 1

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Echipele de start 

Dinamo (4-4-2): Bellaarouch - Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Verreth, Pinto - Zandbergen, Cîrjan. Rezerve: Roșca, Fetai, Benavides, Opriș, Duțu, Radu, Mihai, Mazilu, Musi, Tarbă, Karamoko, Hintsa. Antrenor: Nuno Campos

UTA (4-2-3-1): Rosa - Ouaneh, Benga, Pospielov, Akomerovic - Mino Sota, Roman - El Sawy, Papeau, Abdallah - Coman. Rezerve: Gorcea, Bădescu, Sabău, Sinani, Țăroi, Tzionis, Ivanov. Antrenor: Adrian Mihalcea

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