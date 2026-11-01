Danny Armstrong (29 de ani) a deschis scorul în minutul 44 din Dinamo - UTA, după ce a primit mingea de la Alberto Sora.

Daniel Armstrong, eurogol în Dinamo - UTA

Armstrong a șutat cu efect, de la aproximativ 23 de metri, fără speranțe pentru portarul Marcio Rosa, care a plonjat în zadar.

Scoțianul ce evoluează pe postul de extremă dreapta a ajuns astfel la al șaselea gol în 14 apariții din Superligă. El mai are în cont și alte 10 pase decisive!