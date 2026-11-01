Danny Armstrong (29 de ani) a deschis scorul în minutul 44 din Dinamo - UTA, după ce a primit mingea de la Alberto Sora.
Daniel Armstrong, eurogol în Dinamo - UTA
Armstrong a șutat cu efect, de la aproximativ 23 de metri, fără speranțe pentru portarul Marcio Rosa, care a plonjat în zadar.
Scoțianul ce evoluează pe postul de extremă dreapta a ajuns astfel la al șaselea gol în 14 apariții din Superligă. El mai are în cont și alte 10 pase decisive!
Echipele de start
Dinamo (4-4-2): Bellaarouch - Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Verreth, Pinto - Zandbergen, Cîrjan. Rezerve: Roșca, Fetai, Benavides, Opriș, Duțu, Radu, Mihai, Mazilu, Musi, Tarbă, Karamoko, Hintsa. Antrenor: Nuno Campos
UTA (4-2-3-1): Rosa - Ouaneh, Benga, Pospielov, Akomerovic - Mino Sota, Roman - El Sawy, Papeau, Abdallah - Coman. Rezerve: Gorcea, Bădescu, Sabău, Sinani, Țăroi, Tzionis, Ivanov. Antrenor: Adrian Mihalcea