În urmă cu trei zile, la victoria clară a lui Frosinone contra lui Lecce (5-1), Bîrligea avea nevoie de doar 20 de minute pentru a reuși primele sale două goluri în Serie A.

Daniel Bîrligea, desemnat de Gazzetta dello Sport cel mai slab jucător în Frosinone - Udinese

Duminică, situația a stat diferit pentru atacantul împrumutat de FCSB. Bîrligea a fost introdus pe teren încă din minutul 30, după accidentarea golgheterului Antonio Raimondo, însă nu și-a mai pus amprenta asupra jocului.

Bîrligea a avut o dublă ocazie în minutul 73, când a fost blocat în ambele rânduri de portarul Lucas Perri. Ratările sale i-au adus în Gazzetta dello Sport titlul de "il peggiore" - cel mai slab jucător din echipa lui Frosinone.