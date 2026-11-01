În urmă cu trei zile, la victoria clară a lui Frosinone contra lui Lecce (5-1), Bîrligea avea nevoie de doar 20 de minute pentru a reuși primele sale două goluri în Serie A.
Daniel Bîrligea, desemnat de Gazzetta dello Sport cel mai slab jucător în Frosinone - Udinese
Duminică, situația a stat diferit pentru atacantul împrumutat de FCSB. Bîrligea a fost introdus pe teren încă din minutul 30, după accidentarea golgheterului Antonio Raimondo, însă nu și-a mai pus amprenta asupra jocului.
Bîrligea a avut o dublă ocazie în minutul 73, când a fost blocat în ambele rânduri de portarul Lucas Perri. Ratările sale i-au adus în Gazzetta dello Sport titlul de "il peggiore" - cel mai slab jucător din echipa lui Frosinone.
Românul a fost notat cu 5, iar jurnaliștii italieni și-au explicat decizia: "Putea să închidă meciul mai devreme, dar a irosit cadoul lui Perri, cruțându-l pe portarul lui Torino. Și a mai făcut și și alte greșeli".
Omul meciului cu Torino a fost desemnat algerianul Fares Ghedjemis, autorul primului gol al lui Frosinone, notat cu 7. Scorul final a fost stabilit de Giacomo Calo, în prelungiri.
Deși a dezamăgit, Bîrligea poate fi titular etapa viitoare
Golgheterul Antonio Raimondo, care a marcat până acum 8 goluri, a suferit o accidentare și a fost înlocuit după 30 de minute cu Daniel Bîrligea.
Raimondo a fost victima unei intrări foarte dure a lui Zakaria Aboukhlal, cu talpa pe gleznă. Atacantul italian a primit îngrijiri medicale, însă a acuzat dureri puternice și nu a putut continua.
După meci, antrenorul Massimiliano Alvini și-a început conferința vorbind chiar despre situația lui Raimondo.
"Va trebui să așteptăm investigațiile medicale de mâine ale lui Raimondo. Cu siguranță suntem îngrijorați, dar vom vedea", a spus Alvini.
Situația medicală a lui Raimondo îl vizează direct pe Bîrligea. În cazul în care va fi vorba de o accidentare serioasă a atacantului titular de la Frosinone, Daniel Bîrligea ar putea profita, iar la meciul cu Cagliari, de sâmbătă, l-am putea vedea folosit din primul minut.