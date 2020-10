Reactia fotbalistilor spanioli dupa atacurile lui Contra! Ce au postat pe internet Borja Valle si Isma Lopez

Dinamo traverseaza o perioada critica, echipa incasand 4 infrangeri in ultimele 4 partide din Liga 1.

Infrangerea cu Sepsi din ultima etapa, scor 2-0, a tulburat si mai tare apele la Dinamo. Desi Cosmin Contra tragea un semnal de alarma inaintea partidei, spunand ca duelul cu Sepsi reprezinta ca o finala pentru el, nu a reusit sa isi motiveze corespunzator fotbalistii si rezultatul a fost inca un esec, al cincilea din acest sezon.

Antrenorul nu a mai suportat rusinea si i-a atacat pe fotbalistii cu experienta care au fost adusi la echipa:

"Vreau sa-mi cer scuze tuturor suporterilor pentru imaginea pe care am dat-o. Mi-e rusine ca port sigla asta, ca sunt antrneorul echipei. Inexplicabil ce s-a intamplat, veneam dupa o saptamana in care am analizat greselile, adversarul. Nu ma asteptam sa aratam asa. E o victorie meritata a lui Sepsi, felicitari. Fara cuvinte, nu am ce sa gasesc pozitiv. Am fost o rusine de echipa, ceva ce nu pot sa-mi explic. Adaptarea n-ar trebui sa fie o problema, am lucrat foarte bine la antrenamente si fizic, si tactic. Jucatori cu experienta asa mare sa nu faci o preluare, sa nu castigi un duel, e inexplicabil. E un mare semnal de alarma. Vom vedea ce se va intampla la viitorul meci. Prefer sa bagam tinerii decat sa bag jucatori cu experienta si sa n-aiba personalitatea sa joace fotbal", spunea Contra dupa meciul cu Sepsi.

Borja Valle, care a fost si capitan in meciul de sambata, dar si Isma Lopez au raspuns cu cate un mesaj pe Instagram. Ambii jucatori promit sa indrepte situatia la echipa:

"Orice ar fi, noi trebuie sa schimbam situatia! Nu avem scuze", a fost mesajul transmis de Borja Valle.

"Avem multe lucruri de imbunatatit... Vom continua sa ne luptam indiferent cat de grea poate parea situatia!", a scris si Isma Lopez.