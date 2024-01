Sosit la Rapid în vara anului trecut, Borja Valle a fost unul dintre jucătorii importanți ai lui Cristiano Bergodi, cu 19 meciuri jucate la formația giuleșteană. Totuși, la finalul anului a decis să își rezilieze contractul și să semneze cu Ponferradina, formație la care a cresut și care acum evoluează în liga a treia din Spania.

Borja Valle le-a spus spaniolilor motivul pentru care și-a reziliat contractul cu Rapid

Într-un interviu acordat recent în Spania, atacantul a explicat că și-a dorit să revină acasă și a pus familia pe primul loc în momentul în care a hotărât să rezilieze cu Rapid.

"Motivul este personal. Nu are nimic de-a face cu latura sportivă pentru că la Rapid tot ceea ce am experimentat a fost de nota 10. Rapid e un club foarte important, însă pe plan personal am simțit că e momentul să mă întorc acasă.

Deși aș fi avut oportunități mai bune, mi-am dorit doar să revin acasă. Eu și soția mea am simțit că este momentul. Am devenit recent părinți și ne-am dorit să trăim acest moment al vieții alături de copil. Mi-am dorit să îmbrac din nou tricoul Ponferradinei, după 13 ani. E casa mea, clubul la care am crescut", a spus Borja Valle, în interviul acordat pentru La Opinion A Coruna.

Borja Valle a început excelent noua aventură de la Ponferradina, cu un assist în partida cu Arenteiro (2-1) și un gol marcat în duelul cu Logrones (3-0).

Ponferradina este lider în liga a treia din Spania, cu 39 de puncte în primele 19 etape.