Reactia de ultima ora a lui Becali dupa ce italienii au anuntat interesul lui Inter pentru Morutan! Ce a spus patronul: "Am primit o oferta de 10 milioane acum 5 zile!"

Olimpiu Morutan (21 ani) este subiectul ultimelor la capitolul 'transferuri'.

Numele tanarului jucator al FCSB-ului a fost asociat cu nume importante din fotbal, printre care si Leverkusen, Galatasaray si Inter. Mai mult, jurnalistii de la Gazzetta dello Sport au anuntat ca negocierile cu Inter si ros-albastri au avansat considerabil.

Principala problema din cadrul negocierilor ar fi suma, Gigi Becali nu ar fi de acord cu propunerea italienilor, dupa cum a mentionat sursa citata.

Gigi Becali a oferit si prima reactie despre posibila plecare a lui Morutan, dezvaluind ca a primit o oferta din Europa chiar zilele trecute.

"Pe Morutan am avut o oferta de 10 milioane de euro! Primeam toti banii o data. Eu am zis ca nu-l dau nici cu 15 milioane, ca sa nu ma mai bazaie. Am avut oferta. «Vrei 10 milioane banii jos?». Am zis «Nu vreau nici 15!». Am spus asta ca sa nu mai existe negocieri sau discutii.

Morutan poate va costa 5 sau 3 milioane. Dar poate face si 30. Eu asa vreau. Poate sunt nebun. Altii stiu mai bine, iar eu exagerez. Daca demonstrez de o mie de ori, lumea tot nu crede.

Oferta am primit-o acum 5 zile, nu e cea din iarna. E un club din Europa. Nu pot sa divulg echipa, nu e frumos. Oamenii au zis ca poate vor reveni si m-au rugat sa fie secret. Am zis ca nu e nicio problema", a spus Gigi Becali pentru Gazeta Sporturilor.