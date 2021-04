"M-a rugat sa nu-l mai critic fiindca il afecteaza!" Olimpiu Morutan, discutie sincera cu fostul sau patron! Ce raspuns a primit jucatorul

Olimpiu Morutan este unul dintre cei mai talentati tineri fotbalisti din Romania, iar Inter Milano ii monitorizeaza progresul.

Fostul patron al jucatorului, Valeriu Iftime, a vorbit despre situatia lui Morutan si spune ca s-a intalnit intamplator cu el prin Bucuresti, iar acesta l-a rugat pe finantatorul Botosaniului sa nu-l mai critice, fiind afectat de vorbele acestuia.

"M-am intalnit intamplator cu Morutan, l-am vazut pe copil in Bucuresti. Mi-a zis ‘domnul Valeriu, nu ma mai criticati, ca nu-mi face bine deloc, tin mult la dumneavoastra’. I-am zis ca n-o sa-l mai critic decat atunci cand va gresi. Mai bine nu spuneti echipele care se vehiculeaza ca-l vor. Morutan, daca face un an bun de cupe europene, poate ajunge intr-o echipa solida", a povestit Valeriu Iftime, la Digisport.

Cotat de site-urile de specialitate la 2 milioane de euro, Olimpiu Morutan a jucat in sezonul 2020 – 2021 in 27 de meciuri, a dat 6 goluri si a oferit 12 pase decisive.

Mijlocasul in varsta de 21 de ani a ajuns la FCSB in iulie 2018, dupa ce Gigi Becali i-a platit lui Valeriu Iftime 700.000 de euro. Olimpiu Morutan mai are contract cu gruparea ros-albastra pana in iunie 2023.